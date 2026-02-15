連假9天不怕！農改場直授蔬菜延長保鮮秘訣

買蔬菜後若要延長保鮮期，買回家後一定要分裝。（記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕春節連假長達9天，在此期間家中自煮仍可吃到清脆的青菜，關鍵在存放！農業部桃園農改場專家傳授蔬菜存放秘訣，若是小葉菜類，買回家後一定要小包分裝，並且斜放或直放在冰箱的蔬果冷藏區；若是刈菜等長年菜，買回家後，可先汆燙殺青後冷藏再烹調。

國人餐桌一定要來盤青菜才會覺得營養均衡，但青菜存放不容易，一不小心買回來的整包菜就爛光光，荷包傷心還浪費食物製造廚餘，農業部桃園農改場助理研究員廖偉翔表示，若要延長蔬菜保鮮期，買回家後一定要先分裝，避免大量蔬菜因長期被悶住導致中間發爛，尤其是小葉菜類的小白菜、空心菜等一定要分裝，尤其這類葉菜葉片若遇水就容易水傷腐爛，因此最好先用報紙或紙巾包住後，再放分裝的塑膠袋，或者也可放在豆漿布袋中存放。

廖偉翔進一步指出，部分葉菜類較怕冷，如空心菜、莧菜等，這類蔬菜分裝後最好放在冰箱中本來設計溫度就較高的蔬果冷藏區，比較不會凍傷，若是青椒、茼蒿、菠菜等可相對耐低溫的青菜，則可放一般冷藏區，根據該場研究觀察發現，蔬菜若橫放，因蔬菜本身還在呼吸，部分菜株還會持續長葉，橫放會消耗菜葉中更多的能量，導致養分流失較多，也較不耐放，可讓包裝後的蔬菜直放或斜放，保留更多養分。

至於刈菜、白花椰菜等蔬菜，廖偉翔建議，可汆燙殺青後放入保鮮袋並擠出空氣存放，之所以要擠出空氣是因若袋內留有空間容易導致蔬菜結霜影響口感。

除葉菜類外，廖偉翔表示，若是根莖類蔬菜可存放於常溫通風之處，但一定要注意不可和會散發乙烯的水果放在一起，如香蕉、蘋果、百香果等，他指出植物對乙烯都非常敏感，若蔬果感受到乙烯就容易老化，導致蔬菜變黃無法食用。

