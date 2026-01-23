自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

芭蕾舞者髖關節發育不良 北榮院長親自執刀創醫療奇蹟

2026/01/23 19:14

旅日職業芭蕾舞者許琇雯登台演出，以舞蹈感謝北榮醫療團隊的付出。（記者侯家瑜攝）

旅日職業芭蕾舞者許琇雯登台演出，以舞蹈感謝北榮醫療團隊的付出。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台北榮總昨晚舉辦同仁感恩晚會，邀請全院同仁齊聚一堂，在歲末年終之際放鬆身心、共享溫馨時光。活動中特別安排醫療與藝術交會的感人橋段。旅日職業芭蕾舞者許琇雯親自登台演出，感謝院長陳威明2年前為她執行「側微創人工髖關節置換手術」，讓她從一度以為無法再跳舞的人生低谷，重新站回舞台。

許琇雯曾於台北榮總接受雙側微創人工髖關節置換手術，術後恢復良好，並迅速重返專業舞台。她去年在大阪公演時，曾公開向觀眾感謝台湾與台北榮總的醫療照顧，此次更特地返台，無償為北榮同仁獻上芭蕾舞演出，以行動表達最誠摯的謝意，也讓晚會現場氣氛溫馨感人。

北榮感恩晚會現場氣氛溫馨，同仁齊聚一堂，院長陳威明親自高歌。（記者侯家瑜攝）

北榮感恩晚會現場氣氛溫馨，同仁齊聚一堂，院長陳威明親自高歌。（記者侯家瑜攝）

台北榮總院長陳威明受訪時表示，許琇雯是他親手開刀的病人，也是醫療奇蹟的見證者。她主動表達想回台感謝台北榮總，讓他深受感動。他指出，這場晚會僅邀請少數非員工的好朋友出席，希望先讓同仁感受這份溫暖，再對外分享這段故事，也盼藉此吸引更多優秀醫療人才加入北榮，一同守護台湾人民健康。

許琇雯受訪時分享，她5歲開始學習芭蕾舞，後來前往上海深造，並被日本關西芭蕾協會相中簽約。然而約4年前，她被診斷出罹患先天性發展性髖關節發育不良（DDH），四處求醫並嘗試多種治療後，多數醫師都直言她未來恐怕無法再跳舞。直到2年前遇見陳威明，對方堅定告訴她「可以回到舞台」，即便他過去從未進行這類手術。

她回憶，術前雙方進行充分討論，手術後恢復進展超乎預期，術後約1個月便能重返舞台，如今即使進行大動作舞蹈也不再疼痛，讓她直呼陳威明醫術高超，不只是醫師，更像替她完成夢想的人。

陳威明也指出，台北榮總持續打造「幸福醫院」，透過提升員工福利、優化住宿與工作環境，讓醫療團隊能在安心、愉快的氛圍中工作，唯有照顧好同仁，才能為病人提供更有溫度與品質的醫療服務。

晚會壓軸節目同樣精彩，陳威明親自與歌手楊哲合唱「時也運也命也」，向全體同仁致意；外科部主任許瀚水則親自打鼓伴奏，並由部主任職級以上同仁合唱「世界第一等」，象徵全院齊心協力，期許台北榮總持續邁向世界一流醫學中心。

