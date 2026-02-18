自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

「金色五福米粉」打造健康又喜氣的年節創意料理

2026/02/18 10:32

新竹市虎林國中教務主任、家政老師陳威任，示範一道結合年節喜氣與健康概念的創意料理「金色五福米粉」。（記者林曉雲攝）

新竹市虎林國中教務主任、家政老師陳威任，示範一道結合年節喜氣與健康概念的創意料理「金色五福米粉」。（記者林曉雲攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕農曆春節團圓圍爐，多大魚大肉，腸胃負擔加重。新竹市虎林國中教務主任、家政老師陳威任，以新竹在地食材米粉為靈感，示範一道結合年節喜氣與健康概念的創意料理「金色五福米粉」，以少油、不加糖的方式，讓傳統年菜也能吃得輕盈、安心又均衡。

「金色五福米粉」以南瓜為主軸，運用南瓜自然釋放的甜味取代人工糖分，再搭配香菇、壽喜菇、木耳、菠菜與紅蘿蔔等五色蔬菜，不僅色彩繽紛，也兼顧膳食纖維與營養均衡，適合長輩與孩子共同享用。

料理關鍵在於「讓南瓜的天然甜味先被炒出來」，陳威任說明，南瓜需以小火慢炒至變軟，鍋中釋出金黃橘色油脂後，再讓米粉分次吸收香菇水與蔬菜甜湯，便能炒出粒粒分明、不濕不糊的口感，菇類與蔬菜自然出水，也能降低油脂使用量，使整體風味更清爽耐吃。

而食材融入在地文化與年節寓意，南瓜象徵「金玉滿堂」，米粉代表「長長久久」，五色蔬菜則寓意新的一年飲食均衡、平安健康，還可依家庭需求調整為葷食或全素版本，以原型食材為主、減少過度調味，不僅適合作為年夜飯主食，也能成為春節期間的日常料理。

陳威任鼓勵親子分工備料與拌炒，從一碗米粉出發，讓健康飲食的概念自然融入家庭生活，也讓年節餐桌不只是豐盛，更是健康與文化的延續，展現「從健康出發」的新年飲食風景。

新竹市虎林國中教務主任、家政老師陳威任，示範一道結合年節喜氣與健康概念的創意料理「金色五福米粉」。（記者林曉雲攝）

新竹市虎林國中教務主任、家政老師陳威任，示範一道結合年節喜氣與健康概念的創意料理「金色五福米粉」。（記者林曉雲攝）

◎份量

約 6–8 人份（適合年夜飯或家庭聚餐）

◎食材

新竹米粉1把約 200 公克、金瓜（南瓜）約 400 公克（去皮切細絲）、五色蔬菜（香菇 4～5 朵泡軟切絲，香菇水保留、壽喜菇1包、木耳 適量（切絲）、菠菜或高麗菜 1 把（最後下）、紅蘿蔔少量（切細絲，配色）蛋白質（可加鮮蝦仁150～200 公克或瘦豬肉絲／雞絲150公克）素食版可改百頁絲、豆干絲。

◎香氣（蔥2支斜切、紅蔥頭適量、蝦米1 大匙切碎、調味少油、不加糖，醬油 1.5～2 大匙（分次加入）、白胡椒 少許、香油 少量（起鍋前）、食用油 約 1～1.5 大匙。

◎ 作法（關鍵在南瓜鮮甜、分層下料）

1.炒香打底（少油）熱鍋，下少量油

→ 放入香菇、蝦米炒出香氣

→ 若使用肉絲，此時下鍋拌炒至變色

（ 若使用蝦仁：可先以少量油快速拌炒至轉紅後起鍋備用）

2.南瓜釋放自然甜味（最關鍵）加入南瓜絲，小火慢炒

→ 持續翻炒至南瓜變軟、鍋中出現金黃橘色油脂

（代表天然甜味已釋出，是整道米粉好吃關鍵）

3.蔬菜與菇類增加層次下壽喜菇、木耳、紅蘿蔔

→ 拌炒 1～2 分鐘（菇類會自然出水，可減少額外湯汁）

4.米粉吸收甜湯（加入米粉）

→ 分次倒入：

•保留的香菇水（約 1 碗）

•醬油少量多次調味

用「筷子＋鏟子」翻拌

讓米粉均勻吸附南瓜色澤與蔬菜甜味

5.綠色最後下、快速完成（米粉已軟、湯汁將收乾時）

→ 下菠菜或高麗菜快速拌 20～30 秒

→ 若有蝦仁，此時回鍋拌勻

→ 灑白胡椒、蔥花

→ 起鍋前滴香油，關火悶 2分鐘再盛盤

◎成功小技巧

•南瓜一定要炒到軟、出油色，甜味才會進米粉

•湯汁少量多次加入，米粉才能彈不糊

•菠菜最後下，顏色與營養都漂亮

•顏色不夠金黃，可適度提高南瓜比例。

新竹市虎林國中教務主任、家政老師陳威任，示範一道結合年節喜氣與健康概念的創意料理「金色五福米粉」。（記者林曉雲攝）

新竹市虎林國中教務主任、家政老師陳威任，示範一道結合年節喜氣與健康概念的創意料理「金色五福米粉」。（記者林曉雲攝）

結合年節喜氣與健康概念的創意料理「金色五福米粉」，食材以南瓜和米粉為主角，搭配各色蔬菜。（記者林曉雲攝）

結合年節喜氣與健康概念的創意料理「金色五福米粉」，食材以南瓜和米粉為主角，搭配各色蔬菜。（記者林曉雲攝）

結合年節喜氣與健康概念的創意料理「金色五福米粉」，蛋白質食材可選擇蝦仁和豬肉。素食版則可用豆皮等豆類食材。（記者林曉雲攝）

結合年節喜氣與健康概念的創意料理「金色五福米粉」，蛋白質食材可選擇蝦仁和豬肉。素食版則可用豆皮等豆類食材。（記者林曉雲攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中