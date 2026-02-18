「金色五福米粉」打造健康又喜氣的年節創意料理

新竹市虎林國中教務主任、家政老師陳威任，示範一道結合年節喜氣與健康概念的創意料理「金色五福米粉」。（記者林曉雲攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕農曆春節團圓圍爐，多大魚大肉，腸胃負擔加重。新竹市虎林國中教務主任、家政老師陳威任，以新竹在地食材米粉為靈感，示範一道結合年節喜氣與健康概念的創意料理「金色五福米粉」，以少油、不加糖的方式，讓傳統年菜也能吃得輕盈、安心又均衡。

「金色五福米粉」以南瓜為主軸，運用南瓜自然釋放的甜味取代人工糖分，再搭配香菇、壽喜菇、木耳、菠菜與紅蘿蔔等五色蔬菜，不僅色彩繽紛，也兼顧膳食纖維與營養均衡，適合長輩與孩子共同享用。

請繼續往下閱讀...

料理關鍵在於「讓南瓜的天然甜味先被炒出來」，陳威任說明，南瓜需以小火慢炒至變軟，鍋中釋出金黃橘色油脂後，再讓米粉分次吸收香菇水與蔬菜甜湯，便能炒出粒粒分明、不濕不糊的口感，菇類與蔬菜自然出水，也能降低油脂使用量，使整體風味更清爽耐吃。

而食材融入在地文化與年節寓意，南瓜象徵「金玉滿堂」，米粉代表「長長久久」，五色蔬菜則寓意新的一年飲食均衡、平安健康，還可依家庭需求調整為葷食或全素版本，以原型食材為主、減少過度調味，不僅適合作為年夜飯主食，也能成為春節期間的日常料理。

陳威任鼓勵親子分工備料與拌炒，從一碗米粉出發，讓健康飲食的概念自然融入家庭生活，也讓年節餐桌不只是豐盛，更是健康與文化的延續，展現「從健康出發」的新年飲食風景。

新竹市虎林國中教務主任、家政老師陳威任，示範一道結合年節喜氣與健康概念的創意料理「金色五福米粉」。（記者林曉雲攝）

◎份量

約 6–8 人份（適合年夜飯或家庭聚餐）

◎食材

新竹米粉1把約 200 公克、金瓜（南瓜）約 400 公克（去皮切細絲）、五色蔬菜（香菇 4～5 朵泡軟切絲，香菇水保留、壽喜菇1包、木耳 適量（切絲）、菠菜或高麗菜 1 把（最後下）、紅蘿蔔少量（切細絲，配色）蛋白質（可加鮮蝦仁150～200 公克或瘦豬肉絲／雞絲150公克）素食版可改百頁絲、豆干絲。

◎香氣（蔥2支斜切、紅蔥頭適量、蝦米1 大匙切碎、調味少油、不加糖，醬油 1.5～2 大匙（分次加入）、白胡椒 少許、香油 少量（起鍋前）、食用油 約 1～1.5 大匙。

◎ 作法（關鍵在南瓜鮮甜、分層下料）

1.炒香打底（少油）熱鍋，下少量油

→ 放入香菇、蝦米炒出香氣

→ 若使用肉絲，此時下鍋拌炒至變色

（ 若使用蝦仁：可先以少量油快速拌炒至轉紅後起鍋備用）

2.南瓜釋放自然甜味（最關鍵）加入南瓜絲，小火慢炒

→ 持續翻炒至南瓜變軟、鍋中出現金黃橘色油脂

（代表天然甜味已釋出，是整道米粉好吃關鍵）

3.蔬菜與菇類增加層次下壽喜菇、木耳、紅蘿蔔

→ 拌炒 1～2 分鐘（菇類會自然出水，可減少額外湯汁）

4.米粉吸收甜湯（加入米粉）

→ 分次倒入：

•保留的香菇水（約 1 碗）

•醬油少量多次調味

用「筷子＋鏟子」翻拌

讓米粉均勻吸附南瓜色澤與蔬菜甜味

5.綠色最後下、快速完成（米粉已軟、湯汁將收乾時）

→ 下菠菜或高麗菜快速拌 20～30 秒

→ 若有蝦仁，此時回鍋拌勻

→ 灑白胡椒、蔥花

→ 起鍋前滴香油，關火悶 2分鐘再盛盤

◎成功小技巧

•南瓜一定要炒到軟、出油色，甜味才會進米粉

•湯汁少量多次加入，米粉才能彈不糊

•菠菜最後下，顏色與營養都漂亮

•顏色不夠金黃，可適度提高南瓜比例。

新竹市虎林國中教務主任、家政老師陳威任，示範一道結合年節喜氣與健康概念的創意料理「金色五福米粉」。（記者林曉雲攝）

結合年節喜氣與健康概念的創意料理「金色五福米粉」，食材以南瓜和米粉為主角，搭配各色蔬菜。（記者林曉雲攝）

結合年節喜氣與健康概念的創意料理「金色五福米粉」，蛋白質食材可選擇蝦仁和豬肉。素食版則可用豆皮等豆類食材。（記者林曉雲攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法