健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝咖啡傷腎？研究：黃金飲用量 腎結石風險降3成

2026/01/23 16:51

鄰好西醫診所醫師李思賢指出，國外研究發現，每天飲用黑咖啡的人，不僅腎損傷與腎結石的風險較低，腎結石風險也下降；示意圖。（圖取自freepik）

鄰好西醫診所醫師李思賢指出，國外研究發現，每天飲用黑咖啡的人，不僅腎損傷與腎結石的風險較低，腎結石風險也下降；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喝咖啡對於心臟、肝臟早有研究證實具有好處，但喝咖啡是否會傷腎，仍讓不少人心生疑慮。鄰好西醫診所醫師李思賢指出，據國外研究發現，與不喝咖啡的人相較，每天飲用黑咖啡的人，不僅腎損傷與腎結石的風險較低，其中高攝取族群，腎結石風險還可下降26%-31%。在正確飲用的前提下，每天喝1到3杯黑咖啡，被認為是對健康成人或早期腎臟病患來說，健康獲益最高且安全的黃金飲用量。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，根據針對超過1.4萬人的長期追蹤發現：與不喝咖啡的人相比，每天飲用咖啡的人腎損傷風險較低，可能因為咖啡富含上千種生物活性化合物，特別是綠原酸，這些成分能啟動體內的抗氧化開關，幫助腎臟對抗發炎反應與氧化壓力，如同幫腎細胞增加抵抗力，進而降低未來演變成慢性腎臟的機率。

咖啡攝取量高 腎結石風險降31%

此外，許多人認為咖啡含有草酸且利尿，容易導致脫水，加速結石形成。李思賢說明，咖啡雖含有微量草酸，但黑咖啡其實是屬於低草酸飲品，咖啡攝取量較高的人，罹患腎結石的風險反而降低 26%-31%。這是因為咖啡的利尿效果會增加尿量，稀釋尿液中的結晶物質；且咖啡因能減少草酸鈣晶體黏附在腎臟細胞上的能力，從源頭阻斷結石的形成。因此，與其擔心咖啡是否會造成結石，不如日常多喝水。

糖尿病患每日2杯可護腎

另，李思賢提及，糖尿病是洗腎的主因之一，但研究發現，與不喝咖啡的病友相比，每天喝2杯以上咖啡的患者，其腎絲球過濾率下降的風險顯著較低。這意味著咖啡可能有助於延緩糖尿病對腎臟功能的損害，保護微血管不受高血糖的攻擊。

拿鐵、三合一咖啡易造成負擔

不過，黑咖啡雖對腎臟有益，但不代表拿鐵或三合一咖啡也一樣安全。李思賢提醒，許多三合一咖啡或奶精球使用的非乳製奶精產品常添加無機磷，不僅會造成腎臟沉重的負擔，且會加速血管鈣化。此外，若習慣加大量牛奶，也要注意牛奶本身是高磷鉀食物，喝多了容易讓鉀離子超標，對於晚期腎臟病患尤其危險。

李思賢強調，對於健康成人或早期腎臟病患來說，每天1到3杯黑咖啡通常是獲益最高且安全的範圍；但若已是慢性腎臟病晚期或正在透析的患者，建議務必諮詢醫師再飲用，並限制每天1杯，才能喝得健康又安全。

