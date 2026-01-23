帕金森氏症治療新突破！美研究恢復實驗模型腦細胞功能

美國研究團隊開發出1種名為CS2的療法，該療法在針對帕金森氏症模型的實驗中，成功減輕腦部發炎，改善運動和認知能力。圖為帕金森氏症肌肉僵硬症狀示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕帕金森氏症是1種進行性腦部疾病，會緩慢破壞負責產生多巴胺的細胞，而多巴胺對控制和協調運動至關重要。美國1項研究發現，1種有毒蛋白質如何消耗帕金森氏症患者大腦能量並研發出CS2療法。此研究發表在《分子神經退化性疾病》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國凱斯西儲大學的研究團隊發現，與帕金森氏症密切相關的α-突觸核蛋白，會與1種名為ClpP的酵素形成異常結合。雖然ClpP酵素通常有助於維持細胞健康功能，但與α-突觸核蛋白相互作用會破壞細胞正常功能。

研究團隊表示，當α-突觸核蛋白與ClpP異常結合時，負責提供能量的粒線體就會受損。而粒線體受損會導致廣泛神經元喪失和神經退化。多項研究模型實驗表明，這種有害的相互作用也會加速帕金森氏症進展。

為了阻止這種破壞性過程，研究團隊開發出CS2療法。CS2化合物旨在阻斷有害的相互作用，幫助粒線體恢復正常功能。CS2透過與α-突觸核蛋白結合，阻止其攻擊細胞能量系統，從而起到誘餌的作用。

在包括人類腦組織和小鼠模型在內的一系列針對帕金森氏症模型的實驗中，研究團隊確認CS2可恢復腦細胞功能、減輕腦部發炎和改善運動及認知能力。

研究團隊指出，此實驗代表1種全新帕金森氏症治療方法。不再僅僅是治療症狀，而是著眼於疾病的根本原因。

研究團隊聲稱，未來5年目標是推動該療法邁向臨床實驗階段。計畫包括完善該療法以使其適用於人體，擴大安全性和有效性研究，識別與疾病進展相關的關鍵分子生物標記物，並推進臨床應用方面的工作。

