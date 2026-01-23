國際扶輪社攜手北市7醫療院所 提供3千名特殊族群免費腹部超音波

台北市立聯合醫院總院長王智弘指出，腹部超音波已設備而言相對簡易，卻能發揮巨大功效。資料照。（北市聯醫提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕關懷弱勢、促進健康平權，台北市長蔣萬安今（23日）與六個地區的國際扶輪社共同簽署「免費腹部超音波檢查」的合作備忘錄，將在10月4日攜手台北市共7家醫療院所，提供40歲以上特殊族群，包含獨居長輩、中低收入戶、身心障礙者，以及接受社會福利服務者，提供3000名免費腹部超音波檢查名額，提升特殊民眾健康照護。

台北市政府衛生局與社會局攜手國際扶輪3481、3482、3490、3521、3522及3523六地區，結合北市立聯合醫院中興、仁愛、和平、陽明及忠孝院區、三軍總醫院、台北市立萬芳醫院、馬偕紀念醫院、臺北醫學大學附設醫院、三軍總醫院松山分院及啟新診所共7家醫療院所，共同提供免費腹部超音波檢查服務，及早防治肝病。

北市聯醫總院長王智弘指出，腹部超音波已設備而言相對簡易，卻能發揮巨大功效，包含像是肝臟、膽結石、各臟器內的腫瘤等都可以被檢測出來，目前先著重於弱勢群族，後續建議查出有疾病、病變時，下一步結合醫療院所，讓他們有快速的通道可以進入醫院來進行醫治。

衛生局表示，腹部超音波可評估肝臟、膽囊、胰臟、腎臟等器官的健康狀況，是及早發現脂肪肝、膽結石、腫瘤等疾病的重要檢查工具。由於肝病初期多無明顯症狀，常被忽略，若未及早介入，可能進展為肝炎、肝硬化甚至肝癌，衛生局將與社會局合作，主動通知特殊族群參與健康篩檢，活動當日除提供腹部超音波檢查，部分醫院亦同步提供成人健康檢查、B、C型肝炎篩檢、癌症篩檢及流感疫苗接種等服務。

