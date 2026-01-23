虎媽囚廁餓死親女 精神科醫揭殘酷真相：她其實很清醒、是不愛了

台中大甲虎媽囚廁餓死親女，許景琦認為詹婦可能屬於「人格違常」的強迫型，過度追求完美，犯案時可能完全清醒，只是不愛這個孩子。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中大甲「虎媽」詹淑珠，僅因認為女兒居家清潔等生活習慣未達要求，強迫她高中休學，且長期拘禁在房間、浴室，最後活活餓死，被發現時瘦到皮包骨僅剩30多公斤，近日被檢方以凌虐致死等罪嫌起訴，對此，精神科醫帥許景琦表示，這類案件上律師最常在法庭上主張精神耗弱，但通常被診斷出的不是急性精神病，而是人格障礙，他認為詹婦可能屬於「人格違常」的強迫型，過度追求完美，「犯案時可能完全清醒，只是不愛這個孩子

維新醫院院長許景琦指出，餓死親女的心理機制與主動施虐的案型（如剴剴案）其實有微妙的心理差異，這類案件通常被稱為極端疏忽，大眾最震撼在於怎麼可能看著親生骨肉慢慢餓死而毫無反應，從臨床與司法鑑定角度分析這名母親可能的心理狀態，在司法鑑定中精神科醫師會優先排除三種臨床狀況。

三種排除狀況：

1. 嚴重憂鬱症（MDD）或產後憂鬱精神病：如果母親陷入「木僵狀態（Stupor）」，連自己都無法進食、無法下床，甚至產生「憐憫性殺嬰」的妄想（認為世界太苦，帶孩子一起走），這屬於精神疾病°

2. 智能障礙（Intellectual Disability）：鑑定需確認母親是否具備「不餵食會導致死亡」的基礎認知。若她具備基礎生活能力（如會領補助、會買東西給自己吃），則代表她有足夠認知能力理解死亡風險，不能以「智力不足」卸責。

3. 物質濫用（藥癮/酒癮）：酒精或毒品可能導致大腦前額葉失能，喪失對責任的感知。

許景琦說，這類案件最常被診斷出的不是急性精神病，而是「人格障礙」，對這類加害者來說，孩子不是「需要照顧的生命」，而是「阻礙她追求快樂的負擔」，當她選擇忽視孩子的哭聲去追求自己的社交生活時，她展現的是極度的情感冷漠，可能在心理上將門後的哭聲「靜音」，聽不到、拒絕處理，心理學上是「逃避現實」的極端表現，但逃避不代表沒有辨識能力。

在法庭上律師最常主張「精神耗弱」，但精神科醫師在鑑定時就能分析出如果功能是選擇性缺失，就不是疾病導致的「辨識能力受損」，而是行為人的價值排序問題，許景琦認為這類案件最殘酷的結論是「她可能完全清醒，只是不愛這個孩子」，由於詹婦也曾因婆媳問題毆打婆婆成傷，因此甚至只是孩子與討厭的婆婆長得像像。

許景琦說，這類加害者通常具有高偽裝性或極度被動的人格，傳統的「瘋子」篩檢法完全無效，我們需要的是更強化的社區連結，以及對「高風險家庭」中兒女健康狀態的強制查核，而非事後去探討母親是否有「精神疾病」，甚至探討那女兒是否有厭食症等。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

