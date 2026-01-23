自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

潛在超級食物！研究：竹筍有助代謝健康、穩定血糖

2026/01/23 14:36

研究發現，竹筍可能具有令人驚訝的代謝、消化和抗氧化功效。圖為工人正在分揀準備出口的竹筍。（法新社）

研究發現，竹筍可能具有令人驚訝的代謝、消化和抗氧化功效。圖為工人正在分揀準備出口的竹筍。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國1項綜述性研究發現，竹筍可能有助於維持代謝健康與穩定血糖，是潛在超級食物。此研究發表在《科學進展》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，英國安格利亞魯斯金大學（ARU）的研究團隊完成首個竹筍的綜述性研究。研究人員首次系統性收集和評估所有竹筍食用研究，分析內容涵蓋涉及人體受試者的研究（體內研究）和在實驗室進行的針對人體細胞的控制實驗（體外研究），使研究人員能夠考察食用竹筍的影響及其潛在的生物學機制。

研究團隊表示，人體實驗結果表明，竹筍可能有助於維持代謝健康。多項研究報告也稱，竹筍能改善血糖控制，顯示食用竹筍可能有助於穩定血糖水平。研究人員還觀察到竹筍能改善血脂譜（Lipid Profile）。血脂譜是1項血液檢測，與心血管疾病風險和整體心臟健康密切相關。

研究團隊指出，竹筍纖維組成似乎同樣在消化功能中扮演重要角色。竹筍含有纖維素、半纖維素和木質素等結構纖維，而這些纖維都已知會對腸道規律和功能造成有益影響。

另外其他證據表明，竹筍也參與了細胞層面的變化。食用竹筍的實驗參與者表現出更強的抗氧化和抗發炎活性，同時細胞毒性降低，細胞活力提高。這些結果顯示，竹筍中的化合物可能有助於保護細胞免受氧化壓力的損害，而氧化壓力與老化和慢性疾病密切相關。

但研究團隊也發現，食用未經正確處理的竹筍存在嚴重風險，因為某些品種含有氰苷（cyanogenic glycosides），若生吃會釋放氰化物。此外有1項研究指出，竹筍含有可能干擾甲狀腺激素生成的化合物，增加甲狀腺腫的風險，而甲狀腺腫與多種健康併發症有關。透過正確處理竹筍，才可避免這這些風險。

研究團隊聲稱，竹筍在亞洲部分地區已是常見的食物，在健康方面具備巨大潛力，但前提是必需正確烹飪。

研究團隊強調，竹子作為1種潛在超級食物具備明顯潛力，但人類對它的了解也存在不足。因此在提供確切建議之前，還需要進行更多人體實驗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中