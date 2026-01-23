潛在超級食物！研究：竹筍有助代謝健康、穩定血糖

研究發現，竹筍可能具有令人驚訝的代謝、消化和抗氧化功效。圖為工人正在分揀準備出口的竹筍。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國1項綜述性研究發現，竹筍可能有助於維持代謝健康與穩定血糖，是潛在超級食物。此研究發表在《科學進展》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，英國安格利亞魯斯金大學（ARU）的研究團隊完成首個竹筍的綜述性研究。研究人員首次系統性收集和評估所有竹筍食用研究，分析內容涵蓋涉及人體受試者的研究（體內研究）和在實驗室進行的針對人體細胞的控制實驗（體外研究），使研究人員能夠考察食用竹筍的影響及其潛在的生物學機制。

研究團隊表示，人體實驗結果表明，竹筍可能有助於維持代謝健康。多項研究報告也稱，竹筍能改善血糖控制，顯示食用竹筍可能有助於穩定血糖水平。研究人員還觀察到竹筍能改善血脂譜（Lipid Profile）。血脂譜是1項血液檢測，與心血管疾病風險和整體心臟健康密切相關。

研究團隊指出，竹筍纖維組成似乎同樣在消化功能中扮演重要角色。竹筍含有纖維素、半纖維素和木質素等結構纖維，而這些纖維都已知會對腸道規律和功能造成有益影響。

另外其他證據表明，竹筍也參與了細胞層面的變化。食用竹筍的實驗參與者表現出更強的抗氧化和抗發炎活性，同時細胞毒性降低，細胞活力提高。這些結果顯示，竹筍中的化合物可能有助於保護細胞免受氧化壓力的損害，而氧化壓力與老化和慢性疾病密切相關。

但研究團隊也發現，食用未經正確處理的竹筍存在嚴重風險，因為某些品種含有氰苷（cyanogenic glycosides），若生吃會釋放氰化物。此外有1項研究指出，竹筍含有可能干擾甲狀腺激素生成的化合物，增加甲狀腺腫的風險，而甲狀腺腫與多種健康併發症有關。透過正確處理竹筍，才可避免這這些風險。

研究團隊聲稱，竹筍在亞洲部分地區已是常見的食物，在健康方面具備巨大潛力，但前提是必需正確烹飪。

研究團隊強調，竹子作為1種潛在超級食物具備明顯潛力，但人類對它的了解也存在不足。因此在提供確切建議之前，還需要進行更多人體實驗。

