健康網》潤絲精怎麼用不踩雷？ 食藥署揭柔順不打結3關鍵

〔健康頻道／綜合報導〕每次洗頭時，有沒有想過為什麼除了洗髮精，還要再多用潤絲精呢？其實「Rinse」原意就是「沖洗」，早期因為洗髮多用皂類產品，會殘留鹼性物質，於是需要透過潤絲精來恢復頭髮的弱酸性。隨著需求增加，市面上也發展出護髮乳、潤髮乳等延伸產品。

潤絲精的作用為中和靜電，撫平髮絲

那潤絲精到底怎麼發揮效果呢？洗完頭後的毛髮多半帶負電，這時潤絲精中的「陽離子界面活性劑」就能吸附在髮絲上，中和靜電，降低毛髮之間的摩擦，讓頭髮柔順、有光澤，也比較不打結。護髮乳、潤髮乳與潤絲精原理相似，但配方成分通常還會添加較高比例的油脂、水解蛋白等成分，能在髮絲表面或毛鱗片縫隙形成保護層。

如何正確使用潤絲精

潤絲精在使用上也要注意，不建議直接倒在頭皮上，而是取適量放在手心，從髮根一路塗抹到髮尾，均勻塗抹後再用大量清水沖洗乾淨，直到沒有黏膩感為止。千萬別為了省事自行把洗髮精和潤絲精混在一起用，因為一個是陰離子、一個是陽離子，作用互相抵消，反而造成洗不乾淨、潤絲也不完全。而市售宣稱「洗潤二合一」產品界面活性劑配方經設計，以避免互相干擾，與自行把兩瓶洗髮精和潤絲精混合使用情況不同。

