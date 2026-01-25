自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》潤絲精怎麼用不踩雷？ 食藥署揭柔順不打結3關鍵

2026/01/25 20:46

使用潤絲精時，不建議直接倒在頭皮上，也別把洗髮精和潤絲精混在一起用，才能發揮作用；情境照。（圖取自freepik）

使用潤絲精時，不建議直接倒在頭皮上，也別把洗髮精和潤絲精混在一起用，才能發揮作用；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每次洗頭時，有沒有想過為什麼除了洗髮精，還要再多用潤絲精呢？其實「Rinse」原意就是「沖洗」，早期因為洗髮多用皂類產品，會殘留鹼性物質，於是需要透過潤絲精來恢復頭髮的弱酸性。隨著需求增加，市面上也發展出護髮乳、潤髮乳等延伸產品。

潤絲精的作用為中和靜電，撫平髮絲

那潤絲精到底怎麼發揮效果呢？洗完頭後的毛髮多半帶負電，這時潤絲精中的「陽離子界面活性劑」就能吸附在髮絲上，中和靜電，降低毛髮之間的摩擦，讓頭髮柔順、有光澤，也比較不打結。護髮乳、潤髮乳與潤絲精原理相似，但配方成分通常還會添加較高比例的油脂、水解蛋白等成分，能在髮絲表面或毛鱗片縫隙形成保護層。

如何正確使用潤絲精

潤絲精在使用上也要注意，不建議直接倒在頭皮上，而是取適量放在手心，從髮根一路塗抹到髮尾，均勻塗抹後再用大量清水沖洗乾淨，直到沒有黏膩感為止。千萬別為了省事自行把洗髮精和潤絲精混在一起用，因為一個是陰離子、一個是陽離子，作用互相抵消，反而造成洗不乾淨、潤絲也不完全。而市售宣稱「洗潤二合一」產品界面活性劑配方經設計，以避免互相干擾，與自行把兩瓶洗髮精和潤絲精混合使用情況不同。

最後，如果在正常或合理使用化粧品後，頭皮、肌膚出現不適，請及早接受診療，就醫時請攜帶使用的化粧品（包含產品全成分標示），告知醫師出現的不適症狀、日常生活情形及是否有使用藥品。除就醫診療外，亦可至食藥署建置之「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」進行通報，，通報專線：02-2521-5027。為增加消費者對化粧品安全使用的認知，食藥署特別成立「TFDA化粧品安全使用」臉書粉絲團，更多化粧品安全選用資訊請上網查詢。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1062期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中