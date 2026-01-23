自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

常用過敏藥「停敏膜衣錠」回收28.3萬錠 不純物略超標 食藥署：不致缺藥

2026/01/23 12:35

健保年用量超過1200萬錠的抗過敏藥「停敏膜衣錠」傳出回收消息，針對單一批號、共28.3萬錠啟動回收。（食藥署提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕一年健保用量超過1200萬錠的抗過敏藥「停敏膜衣錠」傳出回收消息，美時化學製藥股份有限公司生產的「美時停敏膜衣錠5毫克」，因廠商在連續性安定性試驗中發現總不純物含量略微超過檢驗規格上限，可能影響藥品品質與主成分含量，已針對單一批號、共28.3萬錠啟動回收。

此次回收的藥品為「美時停敏膜衣錠5毫克」（許可證字號：衛署藥製字第045972號），回收批號為E12161。根據健保申報資料，該藥品2024年使用量達1233萬2008錠，若以比例換算，此次回收量約占全年用量的2.3%。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄今（23日）說明，停敏膜衣錠為抗組織胺藥物，主要用於治療過敏性鼻炎，效期為兩年。此次回收的批號製造日期為2024年10月27日。不純物總量上限為0.5%，廠商在安定性試驗中發現「超過一點點」，不純物主要來自主成分降解，可能影響藥品品質與療效的穩定性，因此依規定通報並回收。

根據廠商回報，該批號已銷售28.3萬錠，需全數回收。黃玫甄表示，目前國內仍有另一張同成分、同劑型、同劑量的藥品許可證，加上業者尚有其他批號庫存，約可供應6.5個月，評估目前尚無缺藥之虞，不致影響民眾用藥權益。

食藥署提醒，民眾若手邊藥品為同一批號，應依藥局或醫療院所指示配合更換或回收；若不確定批號，可先諮詢醫師或藥師，避免自行停藥或更換藥物。

