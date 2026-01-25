自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》年輕媽媽產後漏尿 醫：不透氣反害私密處感染風險

2026/01/25 17:45

一名年約35歲的媽媽，產後飽受漏尿所苦，使用護墊卻釀成泌尿道感染。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

一名年約35歲的媽媽，產後飽受漏尿所苦，使用護墊卻釀成泌尿道感染。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕一名大約35歲的年輕媽媽，因私密處搔癢與泌尿道感染就診，經泌尿科醫師進一步問診後才發現，與她長期輕微漏尿、頻繁使用護墊不透氣有關。

顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜說明，患者表示自己產後只要大笑就會有些許漏尿，本以為是正常產後現象，一直將就著。夏季氣溫升高、內褲經常濕黏，開始使用吸尿護墊，卻因長時間不透氣導致異味與搔癢，還引發念珠菌感染，才決定就醫。

顧芳瑜指出，應力性尿失禁（俗稱漏尿）臨床上可分為四級：一至二級屬輕度，常見於打噴嚏、咳嗽、大笑或搬重物時出現輕微滲漏，雖然量不多，但長期累積仍會影響生活與心理壓力；三至四級則屬中重度，常須考慮手術治療。該名患者屬第二級，雖未達手術標準，但因濕悶導致感染與反覆不適，生活品質已明顯受到影響。

針對輕度尿失禁的保守治療，顧芳瑜表示，第一線通常會建議執行凱格爾運動，以強化骨盆底肌肉。不過實務上多數患者難以持之以恆，因此也會輔以骨盆肌刺激療程，如磁波椅協助訓練。此療法須固定回診，每週1至2次，對忙於育兒的女性，相對不易配合。

該患者嘗試2至3次磁波治療後略有改善，但因難以持續回診，主動詢問是否有其他選擇。考量其症狀仍屬輕度，不建議進行尿道懸吊手術，以避免過度矯正反而可能造成排尿困難，經評估後建議她進行「陰道電波拉提」，完成一次療程後即有明顯改善。

顧芳瑜解釋，陰道電波拉提是一種非侵入式、無須麻醉的門診療程，透過特定波段熱能加熱陰道黏膜與深層組織，促進膠原蛋白增生與彈性修復，進而提升尿道與膀胱上壁的支撐力。除了可改善輕度尿失禁，也能一併處理陰道鬆弛、乾澀與萎縮等問題。一次療程約40分鐘，術後僅需暫停性行為三天即可恢復日常作息。對無法長期回診者而言，是相對彈性的治療選擇，也有助於改善伴侶間的親密關係。

顧芳瑜提醒，許多女性在產後或中年後容易出現骨盆底肌鬆弛情況，若咳嗽、大笑、跳躍時經常滲尿，或因長期使用護墊造成搔癢與異味，建議可尋求專科醫師評估症狀程度與治療方式，及早處理有助提升整體生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中