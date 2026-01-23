限制級
健康網》韓國麝香葡萄降價了！ 營養師推維C養顏效果佳
〔健康頻道／綜合報導〕韓國「晴王麝香葡萄」（Shine Muscat）降價了！據報導，「晴王麝香葡萄」曾被譽為葡萄界的愛馬仕，因產量過剩，2026年價格持續走跌，最近每台斤已殺到180元，跌幅達35%，無論是買回家給家人品嘗或送禮，都是不錯的選擇。
營養師高敏敏曾於臉書粉專「高敏敏 營養師」發文表示，葡萄富含花青素、多酚與白藜蘆醇，有助抗氧化、抗發炎、養顏美容、穩定血壓與恢復體力，但也提醒葡萄含糖量不低，糖尿病患者應適量攝取。其中紅葡萄熱量最低；綠葡萄維生素C最多；黑葡萄維生素B群較高。想把葡萄的營養吃進肚子裡，記得連皮帶籽一起吃，才能吃出健康與美麗。
葡萄的營養好處
此外，高敏敏也說明，攝取葡萄具有以下6大好處：
●私密處保養：白藜蘆醇、鞣花酸、前花青素能幫助維護私密健康。
●抗氧化、抗發炎：酚酸、類黃酮素可抗癌、抗發炎。
●養顏美容：富含維生素C，促進膠原蛋白合成、提亮肌膚。
●降血壓：屬高鉀水果，幫助穩定血壓。
●恢復體力：富含天然葡萄糖，運動後可迅速補充能量。
●整顆都有營養：連皮、連籽都別浪費。
不同顏色葡萄各有所長
另，各色葡萄富含維生素均不同，高敏敏說明，黑葡萄維生素B群較高，幫助提升體力與免疫力。紫葡萄維生素A最亮眼，有助暗視力與皮膚保養。紅葡萄熱量最低、抗氧化強，富含花青素與多酚。至於綠葡萄則是維生素C含量最高，美顏首選。
高敏敏並提醒，葡萄建議「吃前再洗」比較不容易壞，洗完也應儘快食用，吃葡萄不吐葡萄皮，才能把抗氧化營養吃進肚子裡。
