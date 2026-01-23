限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
不單是風險因素！研究：肥胖可能直接導致失智症
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然過度肥胖不利於健康是常識，但肥胖可能比人們預想中更危險。丹麥1項研究顯示，肥胖和高血壓可能直接導致失智症，而不僅僅是增加患病風險。此研究發表在《臨床內分泌與代謝》期刊上。
根據科學網站《SciTechDaily》報導，丹麥哥本哈根大學醫院的研究團隊檢查來自哥本哈根和英國大量參與者的健康和基因數據。研究人員的分析表明，較高的體重在增加失智症風險方面起到直接作用。
請繼續往下閱讀...
研究結果還顯示，肥胖導致的失智症風險增加很大程度上是由高血壓所引起，代表預防或治療超重和高血壓，可顯著降低罹患失智症的風險。
研究團隊表示，此研究顯示高體重和高血壓不僅是失智症預警信號，更是其直接病因。因此它們是預防失智症上極具意義的干預目標。
研究團隊補充，雖然減肥是預防失智症策略，但減肥藥物並非萬能。有其他研究測試了減肥藥物在阻止阿茲海默症早期認知衰退方面的作用，可未發現任何益處。這表明只要症狀出現，就不能延緩認知能力的下降。
研究團隊聲稱，治療和預防高BMI和高血壓，是預防失智症策略。研究人員最後強調，早期減肥干預可預防失智症，尤其是血管性失智症。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應