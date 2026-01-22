自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》痠痛貼布別亂貼 藥師揭「涼熱」關鍵原則

2026/01/22 21:51

選擇痠痛貼布應掌握「新傷用涼、舊傷用熱」原則，才不會愈貼愈痛。（圖擷取自shutterstock）

文／蕭淑婷

張太太因長期整理家務，肩頸與腰部出現慢性痠痛，到藥局選購貼布時，因偏好清涼的感覺而挑選「涼感」貼布。然而使用多次後，痠痛始終無法緩解，經藥師解說，她才恍然大悟，原來慢性痠痛更適合使用「熱感」貼布。

市面上痠痛貼布種類繁多，至於涼感與熱感貼布該怎麼選？藥師傳授最簡單判別原則是「新傷用涼、舊傷用熱」！以下整理成懶人包，讓大家可一次搞懂。

涼感貼布和熱感貼布大不同。（製表：藥師蕭淑婷）

貼布安全5大守則一次看

●6小時守則，皮膚更安全：貼布藥效通常在6小時內會逐漸減弱，若長時間黏貼易引起皮膚紅疹或發炎，應避免睡覺時（會超過6小時）黏貼。

●傷口不貼，保護更舒服：貼布絕對不能貼在有傷口、濕疹或潰爛的皮膚上，特別是涼感成分刺激性強。

●使用貼布要問清楚，避免藥物過量：部分貼布含藥物成分（如NSAID非類固醇消炎止痛藥），若同時想服用口服止痛藥，務必諮詢醫師或藥師，避免藥物過量，造成對腎臟或胃黏膜損害。

●先測再貼，安全不累：若對藥品易過敏者，使用前最好先做小面積皮膚測試，若出現疹子、紅腫、發癢等現象應立即停用。

●不宜長期依賴：貼布僅緩解症狀。若貼2-3天仍持續痠痛，或伴隨腫脹、活動受限等情況，應盡快就醫。

新傷用涼 舊傷用熱 選對貼布很重要

貼布只是輔助，選對類型才能事半功倍。記住「新傷用涼、舊傷用熱」，並遵守安全守則，才能真正減輕痠痛，避免貼錯藥布讓痛更久！（作者為彰化基督教醫院藥師）

