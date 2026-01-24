自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》秋冬10種高纖蔬果一次看 熱量、纖維含量全攻略

2026/01/24 06:25

營養師彭逸珊指出，秋冬盛產的多種蔬果富含膳食纖維，攝取不僅有助維持腸道健康，還能穩定血糖與控制熱量攝取；示意圖。（圖取自freepik）

營養師彭逸珊指出，秋冬盛產的多種蔬果富含膳食纖維，攝取不僅有助維持腸道健康，還能穩定血糖與控制熱量攝取；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人外食比例高，高纖蔬果常攝取不足，缺乏膳食纖維也容易造成便秘與血糖不穩定。營養師彭逸珊指出，秋冬盛產的多種蔬果富含膳食纖維，攝取有助維持腸道健康、穩血糖與控制熱量攝取。以常見的10種蔬果來說，每100公克的菠菜與芥藍，膳食纖維含量均為1.9公克，花椰菜為2.0公克，芭樂則有3.5公克，含量最多。

彭逸珊於臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文表示，秋冬盛產的10種蔬果，包括：花椰菜、波菜、芥藍、茼蒿、高麗菜、芭樂、草莓、蜜棗、椪柑、蓮霧，這些營養豐富的蔬果不僅含有膳食纖維，有些熱量也很低，攝取除可增加飽足感、穩糖，還能幫腸道大掃除，維持好體態。以100公克份量來說，熱量最低的是茼蒿，僅13大卡，最高的則是蜜棗，為41大卡。

3類蔬菜料理法 營養不流失

此外，彭逸珊也分享以下3種蔬菜的日常料理法，有助營養不流失：

1.花椰菜：熱量低、豐富纖維、超有飽足感。建議川燙、清炒或是放入烤箱自製焗烤蔬菜盤。

2.菠菜與芥藍菜：前者富含葉黃素、後者可補鈣。建議快速川燙或快炒，烹調過久可能會讓營養素流失。

3.茼蒿、高麗菜：這2種蔬菜為火鍋必備食材。可先將茼蒿清燙，再放入鍋中一起煮；高麗菜則是百搭蔬菜，煮湯、快炒都適合。

至於水果類，彭逸珊提醒一定要注意份量，每天吃2份水果剛剛好，一份約為自己拳頭大小，或是用一般吃飯的碗盛裝8分滿，建議飯後食用最適合。

高纖蔬果攝取3技巧助排便

另，彭逸珊也補充3個攝取高纖順暢排便小技巧：

優先吃蔬菜：蔬菜的膳食纖維有助提升飽足感、延緩餐後血糖飆升。

種類越豐富越好：每餐吃2-3種不同蔬菜，攝取多樣植化素。

記得多喝水：高纖飲食一定要搭配足夠水量，避免便秘。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中