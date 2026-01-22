健康網》年紀大更需要肌力訓練 網紅醫：讓自己90歲更健康

網紅醫師蕾娜建議，隨著年齡增長，肌力訓練的重要性更顯巨大。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕當你想要預防老化帶來的健康風險，增加肌力訓練的重要性將超越有氧運動。為什麼？在美國執業的網紅醫師蕾娜（Rena Malik）在擁有276萬訂閱的頻道中，邀請作家麥克（Michael Joseph Gross）共同探討關於老化與肌肉強度。該影片獲得1.5萬次點閱

首先他們認為肌少症（Sarcopenia）是隨年齡增長而出現的肌肉流失現象，且其實從生命早期就已經開始。但老化帶來的肌肉衰退並非必然，透過肌力訓練可以延緩這個過程，讓晚年生活更有活力。

另外，世界衛生組織（WHO）的建議，老年人運動的優先順序應為：肌力（Strength）> 平衡（Balance）> 有氧（Aerobics）。因為要從椅子上站起來，首先需要的是肌力。同時，肌力訓練能讓90歲以上的高齡者顯著增加力量（研究顯示平均增加 174%），甚至能讓原本需要助行器的人改用拐杖行走，提升活動力。

且他們談到，肌力訓練有助於預防阿茲海默症；且重訓能增加大腦中「後扣帶迴皮質」的大小，這是負責同理心與情感記憶的區域，也是阿茲海默症患者最早萎縮的部位。另外，針對高齡者的研究發現，每週三次全身重訓對憂鬱症的治療效果與藥物相當。

最後，強壯的肌肉會帶動強壯的骨骼，進而預防骨折。一項研究指出，參與 12 週運動計畫的髖關節炎患者，進行髖關節置換手術的機率降低了44%。

另外他們談到，臀肌對人類活動至關重要，現代人常因久坐導致「臀肌失憶症（Gluteal Amnesia）」。維持臀部力量能顯著降低晚年髖部骨折的風險。

對於體弱或營養不良的高齡者，在重訓的同時補充基本的營養（如維生素和礦物質），其力量增長的效果會比單純運動高出 50%。

最後麥克總結，肌力訓練不只是為了外表，而是讓你有能力與心愛的人相處更久；重訓應被視為一場「長線賽跑」，是為了 90 歲時還能擁有一個健康的身體能夠使用。

