健康網》沒搬重物卻腰痛！中醫談LMR：坐20分鐘就失靈

不少人明明沒搬重物卻會腰痛；黃彥鈞表示，現代人最大的隱形殺手是「不動」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人即使長時間坐著，沒有去當工人挑重物，也會腰痛。中醫師黃彥鈞在臉書粉專「中醫師 黃彥鈞」表示，很多患者來到診間常問：「醫師，我明明沒有搬重物，也沒有跌倒，就只是坐在辦公室打電腦，為什麼腰會閃到？為什麼肩頸會緊到像石頭？」

黃彥鈞表示，過去常以為受傷一定要有「大動作」或「外力撞擊」。但其實，現代人最大的隱形殺手，叫做 「不動」。人體存在一個非常關鍵，卻常被忽視的神經生理機制：韌帶—肌肉反射 （Ligamento-Muscular Reflex, LMR）。

韌帶不只是繩子 它是「防盜警鈴」

以前我們以為韌帶只是一條把骨頭綁在一起的繩子。但權威學者 Moshe Solomonow 的研究告訴我們：韌帶其實是充滿神經的「感覺器官」。當你的脊椎或關節快要扭傷時，韌帶會像警鈴一樣發送訊號給大腦，大腦會立刻命令旁邊的肌肉用力收縮，把關節拉回來。這就是 LMR，人體內建的「動態穩定系統」。

坐著不動 20 分鐘 你的警鈴就「沒電」

問題來了。韌帶有一個物理特性叫做「潛變」（Creep）。想像一條橡皮筋，如果你把它拉長固定住，過了 15到20分鐘，它就會變得鬆鬆垮垮，回彈力變差。我們的韌帶也是一樣。當你低頭滑手機、或是駝背坐著超過 20 分鐘，脊椎韌帶開始被拉長、變鬆（潛變）。韌帶裡的神經受器因為持續受壓，開始「去敏感化」（Desensitization）。「也就是說，警鈴沒電了，它停止向大腦回報狀況。」

大腦收不到訊號會驚慌，為了保護脊椎，它只好命令肌肉「全面繃緊」來代償。這就是為什麼你久坐後會覺得肌肉僵硬、痠痛！ 那不是單純的緊，那是你的肌肉因為韌帶罷工，被迫加班過勞引起的「保護性痙攣」。

只做按摩是不夠的

很多朋友覺得緊就去按摩，按完當下很鬆，隔天又痛起來。為什麼？ 因為如果韌帶的「警鈴系統」沒有醒過來，肌肉還是會接到大腦的指令繼續繃緊。在中西醫整合的治療思維裡，面對這種「姿勢性勞損」，我們不能只放鬆肌肉，更要「喚醒韌帶」：

●精準治療：我們會使用針灸深刺至夾脊穴（韌帶層），或是利用聚焦式震波針對韌帶附著點進行治療。這不只是修復組織，更是為了給神經系統一個強烈的「重置 （Reset）」訊號，把睡著的 LMR 叫醒。

●主動訓練：治療後，必須配合不穩定面的控制訓練，讓神經重新學習如何快速反應。

醫師給你的三個建議

●遵守「20分鐘法則」：最好的椅子也救不了你的韌帶。每坐20分鐘，就要站起來動一動。讓韌帶解除張力，恢復神經敏感度。

●不要過度靜態伸展：如果你已經坐很久了，不要再一直拉筋（Static Stretching），這樣反而會讓韌帶更鬆。你該做的是「活動」（Mobility），比如轉轉腰、聳聳肩。

●核心不是練更硬，是練反應：真正的穩定，是在快要受傷的那0.1秒，肌肉能瞬間反應。

中醫自古有言「久坐傷肉」，用現代科學來看，或許傷的是「韌帶-肌肉的神經迴路」。覺得腰痠背痛總是好不了嗎？或許肌肉沒問題，是韌帶「睡著」了。

