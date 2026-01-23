自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》看攝護腺癌更準 醫：這樣檢測避免不必要切片

2026/01/23 15:19

國軍花蓮總醫院泌尿科主治醫師江佩璋表示，PSA雖然是攝護腺癌的指標，但它其實很不「專一」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕幾乎所有男性憂心攝護腺癌上身，過去多是透過PSA監測，然近年有PHI（攝護腺健康指數）能夠更精確了解自己的攝護腺癌指數。

國軍花蓮總醫院泌尿科主治醫師江佩璋在臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」表示，這是在泌尿科診間最常上演的劇情：「江醫師，我PSA 6.5，說可能是癌。我真的要切片嗎？」。PSA 雖然是攝護腺癌的指標，但它其實很不「專一」。攝護腺肥大會讓它升高，發炎會讓它升高，甚至剛騎完腳踏車也會升高。

江佩璋表示，當數值落在 4 到 10 ng/mL 這個區間時，我們稱為「灰色地帶」。在這迷霧中，大約只有1/4的人，真的長了壞東西。換句話說，如果我們對這區間的人通通進行切片，有七成以上的人的切片結果其實是良性的。雖然切片技術進步了，但拿根針從會陰或直腸刺進去，也絕不是什麼愉快的體驗。

江佩璋表示，現在我們有了進階武器：PHI（攝護腺健康指數）。目前台灣已經累積了非常紮實的「本土數據」，證實 PHI 比傳統 PSA 精準太多了。它的原理有點像是在算「壞份子」的比例。它偵測一種叫做 proPSA 的成分，這跟癌症的侵略性高度相關。

透過公式計算，我們可以把風險分成三種燈號：

• 綠燈區 （PHI < 25）：罹癌機率極低（約 5%）。這時候，我通常會建議大哥：「放心回家，我們半年後再來抽血就好。」

• 黃燈區 （PHI 25-35）：這是警戒區，我們需要搭配指診，或者考慮更精密的磁振造影 （MRI）。

• 紅燈區 （PHI > 35，甚至 > 55）：這時候我就會收起笑容，嚴肅建議你：「為了安全，我們必須做切片，甚至要做MRI導引的融合切片，精準抓出病灶。」

根據台灣的數據，如果善用PHI，我們可以減少約 35% 不必要的切片。身為泌尿科醫師，我們的職責不僅是「抓出癌症」，同樣重要的，是「保護你不受無謂的苦」。如果你的PSA也剛好卡在那個尷尬的 4-10，別急著自己嚇自己，也別急著上手術台。來診間，我們用更精準的 PHI 和 MRI，幫你看清迷霧後的真相。

