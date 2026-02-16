自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

大掃除腰痠落枕了！中醫曝1原則+2拉伸 1分鐘舒緩

2026/02/16 06:21

中醫師羅凱陽建議，民眾應學會「聰明打掃」為原則，搭配放鬆伸展操，避免過度勞損。（彰化馬光中醫診所提供）

中醫師羅凱陽建議，民眾應學會「聰明打掃」為原則，搭配放鬆伸展操，避免過度勞損。（彰化馬光中醫診所提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕不少民眾居家環境「斷捨離」，但清掃過後卻出現身體不適，彰化馬光中醫診所最近診治多起因大掃除引發的求診案例，病患不是腰痠背痛，就是突然間閃到腰、落枕脖子動不了。中醫師羅凱陽提醒，打掃若用力不當，對身體的負擔不亞於意外傷害，民眾應學會「聰明打掃」為原則，搭配放鬆伸展操，避免過度勞損。

羅凱陽說，最常見的就是肩頸拉傷，為了清掃天花板蜘蛛網或高處窗戶，長時間維持抬頭或手臂久舉的姿勢，造成頸椎受壓，更讓肩部肌肉過度疲勞。如果再加上過年打牌、追劇太認真，原本細微的發炎往往演變成嚴重的肌肉疼痛。

他建議，清潔高處務必備妥小板凳或梯子，並運用長柄刷代替徒手攀高，每20至30分鐘就應強迫小憩，輪流執行不同部位的清潔，才不會讓腰痠背痛找上門。

另一個常見的「慘況」就是急性腰部扭挫傷，羅凱陽表示，大掃除搬運重物時，民眾最常犯的錯誤是彎腰後左右橫移，瞬間用力過度發生閃挫，即台語俗稱的「閃到腰」他強調，清潔地板避免長時間蹲跪，謹記「以蹲代彎」為原則，需要時穿戴護腰或護膝，掃地或拖地時採取弓箭步姿勢，減輕腰部負擔，拖地掃地使用吸塵器或者掃地機器人，其實是保護脊椎最好的幫手。

為了幫助民眾在家舒緩筋骨，羅凱陽分享簡單的居家復健法。針對頸部，可以右手彎曲貼住左耳，向右前側輕柔拉伸，感受緊繃而不致疼痛；針對腰部，則可透過平躺伸展，將一側腳踝壓在另一側膝蓋上側壓，放鬆臀部與腰部肌肉，這兩種拉伸動作都是1分鐘後休息20秒，三次為一組，一天做3到5組，反向同樣動作鏡射。

羅凱陽提醒，若休息後疼痛未減，應儘速尋求中醫協助，透過專業對症下藥與衛教，對抗大掃除的疼痛。

居家放鬆伸展操，改善大掃除或過年打牌追劇過頭了，引發肩頸肌肉疼痛。（彰化馬光中醫診所提供）

居家放鬆伸展操，改善大掃除或過年打牌追劇過頭了，引發肩頸肌肉疼痛。（彰化馬光中醫診所提供）

民眾彎腰搬重時最常見的就是彎腰後加上左右橫移，一個不小心用力過度就閃到腰，做放鬆操可拉伸筋骨，放鬆一下。（彰化馬光中醫診所提供）

民眾彎腰搬重時最常見的就是彎腰後加上左右橫移，一個不小心用力過度就閃到腰，做放鬆操可拉伸筋骨，放鬆一下。（彰化馬光中醫診所提供）

