醫美平台上線就露餡 94家診所「醫師查不到」

衛福部今年1月15日上線「美容醫學專區」，提供民眾查詢合法醫美診所與操作醫師資格。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部今年1月15日上線「美容醫學專區」，提供民眾查詢合法醫美診所與操作醫師資格，不過平台資料顯示不全，其中有94家醫療機構未填列操作醫師，對此衛福部醫事司今（22日）說明，主要與人員異動、新制資格補正及制度擴大納管有關，已請各縣市衛生局全面清查，預計農曆年前完成，若未依法完成登錄，將依「醫療法」裁處。

衛福部修訂「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（特管辦法），今年起擴大納管醫美項目，除原本的手術類外，也將針劑與光電類納入規範，並明定由衛福部建置查詢平台，提升醫療安全與民眾知情權。

請繼續往下閱讀...

醫事司專委郭威中指出，依特管辦法規定，醫美機構須同步登錄兩項資訊，包括醫療機構是否符合設置條件，以及實際操作醫師是否具備合格資格，醫美診所登錄數量仍處於過渡階段，經彙整，應登錄的醫美機構數量約落在700至800家間，但因診所設立、停業與人員流動頻繁，數字仍會持續變動，若僅以過去手術類醫美計算，登錄診所約400多家，新制納入針劑與光電類後，需登錄的機構數量明顯增加。

平台上線後，目前有94家醫療機構在操作醫師欄位顯示為「無」，分布於14個縣市，主要集中在手術類項目。郭威中說，造成操作醫師欄位空白的原因可能包括醫師人員異動尚未完成登錄、新制上路後尚未完成資格補正，或診所實際執行項目仍待確認等情況，依規定，醫療機構若有人員異動，須在30天內向所在地衛生局辦理變更登錄，否則將依法裁處。

郭威中指出，美容醫學專區的資料是直接介接醫事管理系統，只要地方衛生局完成登錄，平台資訊就會同步更新，因此數據呈現浮動狀態，他也不諱言，確實可能存在尚未登錄卻提供醫美服務的診所，若查證屬實，可依「醫療法」第103條處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

不過醫美診所林立，查詢系統登錄情形恐與實際市場有落差，郭威中說，若民眾在平台查不到相關診所或醫師資料，可能是尚未登錄，也可能只是宣稱提供醫美服務，須由地方衛生局查核，民眾若發現疑似未登錄的醫美診所，可向所在地衛生局通報，或透過衛福部「部長信箱」反映，查核後若違規將依法處理。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法