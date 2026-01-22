自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

醫美平台上線就露餡 94家診所「醫師查不到」

2026/01/22 16:25

衛福部今年1月15日上線「美容醫學專區」，提供民眾查詢合法醫美診所與操作醫師資格。（資料照）

衛福部今年1月15日上線「美容醫學專區」，提供民眾查詢合法醫美診所與操作醫師資格。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部今年1月15日上線「美容醫學專區」，提供民眾查詢合法醫美診所與操作醫師資格，不過平台資料顯示不全，其中有94家醫療機構未填列操作醫師，對此衛福部醫事司今（22日）說明，主要與人員異動、新制資格補正及制度擴大納管有關，已請各縣市衛生局全面清查，預計農曆年前完成，若未依法完成登錄，將依「醫療法」裁處。

衛福部修訂「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（特管辦法），今年起擴大納管醫美項目，除原本的手術類外，也將針劑與光電類納入規範，並明定由衛福部建置查詢平台，提升醫療安全與民眾知情權。

醫事司專委郭威中指出，依特管辦法規定，醫美機構須同步登錄兩項資訊，包括醫療機構是否符合設置條件，以及實際操作醫師是否具備合格資格，醫美診所登錄數量仍處於過渡階段，經彙整，應登錄的醫美機構數量約落在700至800家間，但因診所設立、停業與人員流動頻繁，數字仍會持續變動，若僅以過去手術類醫美計算，登錄診所約400多家，新制納入針劑與光電類後，需登錄的機構數量明顯增加。

平台上線後，目前有94家醫療機構在操作醫師欄位顯示為「無」，分布於14個縣市，主要集中在手術類項目。郭威中說，造成操作醫師欄位空白的原因可能包括醫師人員異動尚未完成登錄、新制上路後尚未完成資格補正，或診所實際執行項目仍待確認等情況，依規定，醫療機構若有人員異動，須在30天內向所在地衛生局辦理變更登錄，否則將依法裁處。

郭威中指出，美容醫學專區的資料是直接介接醫事管理系統，只要地方衛生局完成登錄，平台資訊就會同步更新，因此數據呈現浮動狀態，他也不諱言，確實可能存在尚未登錄卻提供醫美服務的診所，若查證屬實，可依「醫療法」第103條處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

不過醫美診所林立，查詢系統登錄情形恐與實際市場有落差，郭威中說，若民眾在平台查不到相關診所或醫師資料，可能是尚未登錄，也可能只是宣稱提供醫美服務，須由地方衛生局查核，民眾若發現疑似未登錄的醫美診所，可向所在地衛生局通報，或透過衛福部「部長信箱」反映，查核後若違規將依法處理。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中