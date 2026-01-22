自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

婦人右肩無力、痛到不舉 照護丈夫幫翻身釀旋轉肌腱斷裂

2026/01/22 16:23

衛福部台南醫院復健科醫師張竣凱指手部若用力方式不當，可能造成肩膀旋轉肌腱斷裂，出現肩疼痛與手舉不起來的問題。（記者王俊忠攝）

衛福部台南醫院復健科醫師張竣凱指手部若用力方式不當，可能造成肩膀旋轉肌腱斷裂，出現肩疼痛與手舉不起來的問題。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名68歲的王姓婦人，因要照顧生病的丈夫、幫忙翻動身體，最近常覺得右肩膀無力、甚至痛到無法舉手，晚上睡覺時也常痛到醒來。隨著時間過去，症狀不但沒好轉，甚至疼痛頻率與強度都漸漸升高、影響日常生活，她到衛福部台南醫院就診，經過理學及超音波檢查，確診為肩膀的旋轉肌腱嚴重斷裂。

王婦向醫師表達不想接受手術治療，台南醫院復健科醫師張竣凱考量後建議患者使用超音波導引注射高濃度葡萄糖水，患者雖無法回復到之前活動自如的狀態，但疼痛有一定程度的緩解，也可以執行一些較輕便的日常生活動作。

張竣凱表示，肩膀是人體活動度最大的關節，而肩膀的旋轉肌是幫助穩定人體肩膀的重要構造。但隨著年紀增長，骨頭退化會產生骨刺，導致旋轉肌腱在骨頭之間的空間變狹小，加上年紀變大也會使肌腱修復能力變差，即使沒有做很粗重的工作，但反覆性的動作造成肌腱磨損，年長者仍很容易有旋轉肌腱受傷情況發生，像病例王婦一樣，她常搬動生病的丈夫身體，手部用力姿勢不對，就發生旋轉肌腱斷裂情形。

因為肌腱如同起重機的纜繩，可幫助人體拉動重物（骨頭），進而帶動身體動作。若肌腱受傷可能產生肩膀無力狀況，病人常抱怨包含肩膀疼痛（尤其是晚上）、肩膀無力或是肩膀一用力就覺得痠軟無力。

張竣凱說，臨床上可透過理學搭配超音波檢查，以了解患者旋轉肌腱是否受傷，一旦確診受傷了，治療上保守作為包括多休息、物理治療（如使用儀器治療及治療師徒手治療）、吃消炎止痛藥等；若保守治療效果不佳，下一步可考慮接受注射治療，目前常用注射藥劑如高濃度葡萄糖水、玻尿酸、PRP以協助組織修復及生長。若是受傷狀態比較嚴重，可能須考慮進一步接受骨科手術修復。

他提醒為防肩膀旋轉肌腱斷裂，平日手提重物時勿做往內旋轉的動作，避免肩夾擠，舉例健身以手掌舉啞鈴時，讓手掌朝上舉起啞鈴，不要手掌面朝下去舉，且手肘要儘量靠近身體，就能避免旋轉肌腱受傷。

衛福部台南醫院復健科醫師張竣凱提醒民眾手提重物時需將手掌面朝上、且儘量靠近身體，防止肩膀旋轉肌腱斷裂傷害。（圖為正確示範動作，非當事人；記者王俊忠攝）

衛福部台南醫院復健科醫師張竣凱提醒民眾手提重物時需將手掌面朝上、且儘量靠近身體，防止肩膀旋轉肌腱斷裂傷害。（圖為正確示範動作，非當事人；記者王俊忠攝）

