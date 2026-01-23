透視腸道菌》膽囊切除防病變 腸道失衡恐觸發腸癌

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團

膽囊切除術是全球最常見的膽道手術之一，用來治療膽結石或膽囊病變。近年流行病學發現，接受膽囊切除術的人，使得大腸癌風險似乎上升，但背後機制不明。研究團隊利用兩種大腸癌小鼠模型（AOM/DSS 與 APCmin/+），並結合人類資料，探討膽囊切除後腸道菌、膽酸代謝與腸癌之間的關係。研究人員進行：

腸道菌與代謝分析：腸道宏基因體定序與膽酸代謝物定量

請繼續往下閱讀...

糞菌移植與單菌定殖實驗：測試特定菌株在膽囊切除後的致癌影響

膽酸補充與FXR訊號分析：用RNA定序與免疫共沉澱觀察FXR/β-catenin作用

藥物干預：FXR致效劑Obeticholic acid （OCA）能否阻斷腫瘤形成

主要發現：膽囊切除後Bifidobacterium breve顯著減少、Ruminococcus gnavus增加，並伴隨人類GUDCA與小鼠TUDCA膽酸升高。這種菌相與膽酸變化促進大腸腫瘤形成，與FXR訊號下降及FXR/β-catenin互作破壞有關。使用FXR致效劑OCA能預防膽囊切除相關的大腸腫瘤發生研究顯示「腸道菌–膽酸–FXR軸」是膽囊切除後大腸癌風險增加的重要機制，並提供了潛在預防策略。

這篇研究提醒我們，

手術只是治療的一部分，術後腸道菌和代謝的變化也值得重視。膽囊切除後膽汁儲存與釋放模式改變，會影響腸道菌相與膽酸代謝，進而改變腸道環境甚至提高腫瘤風險。對一般人來說，雖然膽囊切除術通常必要且安全，但術後更應注意飲食調整（多蔬果、高纖、少加工紅肉）、維持健康體重、以及益生菌補充或菌相多樣性來促進腸道健康。長期追蹤腸胃健康與篩檢也變得重要。這項發現也帶來希望：未來或許能透過藥物或益生菌調控腸道菌–膽酸–FXR軸，降低術後大腸癌風險。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法