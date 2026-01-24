健康網》火鍋蔬菜怎麼煮才甜？農糧署：4類菜下鍋順序是關鍵

冬天一到，許多人就會想吃火鍋。農糧署分享，料理時，依蔬菜種類調整下鍋順序，建議先煮根莖類，可讓甜味慢慢釋放。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕冬天寒流來襲，氣溫驟降，正是吃火鍋暖身的時節。農糧署分享，台灣生產的蔬菜種類多，適合搭配火鍋的也不少。除常見必備高麗菜、大白菜外，還有能提升口感的白蘿蔔與菇類，可熬出濃郁湯頭的芋頭、番茄；薑片、蔥蒜等配角蔬菜，也能為火鍋增添香氣與暖胃。料理時，建議依蔬菜種類調整下鍋順序，先煮根莖類，再放耐煮蔬菜，具香氣葉菜則在開吃前放入，火鍋蔬菜這樣煮湯頭更清甜、口感也更佳。。

冬天好冷讓人忍不住想吃鍋？農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，吃鍋可搭配的蔬菜多，有些耐煮可增添頭鮮味，有些吸附湯汁好入味，選對蔬菜語順序下鍋，吃鍋配菜也能不單調。

4類火鍋蔬菜一次看

●經典必備款：高麗菜（甘藍）清甜爽脆；大白菜（結球白菜）吸收湯汁風味絕佳；茼蒿是冬季限定，香氣濃郁，搭配火鍋是絕配。

●口感層次兼具：白蘿蔔耐煮可提升湯頭風味；水蓮口感脆甜口；香菇、杏鮑菇能增添鮮味；木耳爽口；金針菇助消化；大陸妹、青江菜、小白菜、萵苣葉菜類等，不僅清脆鮮甜，汆燙易熟好入口。

●濃郁系風味：芋頭烹煮後鬆軟綿密；南瓜香甜濃郁；番茄可增添酸甜與鮮味。

●配角香氣蔬菜：蔥段、薑片、蒜頭、蒜苗、香菜等屬於配角的蔬菜，添加不僅能暖胃，也能增添香氣。

老饕吃鍋蔬菜這樣煮

此外，農糧署也推薦以下老饕吃鍋下菜順序，可讓湯頭鮮甜更美味：

1.根莖類先下，甜味慢慢釋放。

2.耐煮葉菜接力，湯頭越滾越好喝。

3.香氣葉菜最後放，開吃前5分鐘剛剛好。

