自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「短鏈脂肪酸」腸道神隊友 營養師建議1天這樣吃

2026/01/23 07:21

營養師建議，午晚餐烹調使用穩定的橄欖油或酪梨油作為基底，補充Omega-9。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

營養師建議，午晚餐烹調使用穩定的橄欖油或酪梨油作為基底，補充Omega-9。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少想減重的人，將脂肪視為大敵，完全不肯碰。然營養師楊斯涵提醒，身體裡有種特殊脂肪酸，能夠維護腸道屏障與調節免疫系統。

楊斯涵在臉書粉專「楊斯涵營養師的美味生活」分享，提到「脂肪」或「油脂」，許多人的第一反應可能是「熱量」、「肥胖」或是心血管的負擔。但你知道嗎？在我們的身體裡，有一種特殊的脂肪酸，不僅不是健康的敵人，反而是維護腸道屏障、調節免疫系統不可或缺的「神隊友」。

今天，我們就透過這張資訊豐富的衛教圖，帶大家深入認識這個腸道健康的關鍵角色：短鏈脂肪酸（Short-Chain Fatty Acids, SCFAs）。

什麼是「短鏈脂肪酸」？腸道細胞的超級燃料

脂肪酸家族依照碳鏈的長短分為長鏈、中鏈和短鏈。我們常吃的橄欖油、豬油多屬長鏈；近年流行的MCT油則是中鏈。而「短鏈脂肪酸」顧名思義，碳鏈非常短（6個碳原子以下）。家族中最主要的成員包括乙酸（C2）、丙酸（C3），以及最重要的丁酸（C4, Butyrate）。

請看看圖表上方戴著皇冠的丁酸小人，它被稱為腸道細胞的超級燃料。為什麼？因為我們腸道內壁的上皮細胞，其運作所需能量的60%到70%竟然都是由丁酸提供的！沒有它，腸道細胞就會像沒吃飽的士兵，無力防守。

它們從哪裡來？人體自帶的「發酵工廠」

這是最關鍵的概念！短鏈脂肪酸的來源主要有兩條路徑：

1.外在攝取（少量來源）：我們可以透過飲食直接吃到少量的短鏈脂肪酸，例如圖中提到的天然草飼奶油（Butter） 和酥油（Ghee），它們天然含有丁酸。

2.體內製造（主要來源）：真正大量的短鏈脂肪酸，其實是由我們身體裡的「發酵工廠」製造的！ 這個公式非常重要：「膳食纖維 （益生元）＋ 腸道好菌 ＝ 大量短鏈脂肪酸」。 當我們攝取蔬菜、全穀雜糧等富含纖維的食物時，這些人體無法消化的纖維抵達大腸，就會成為益生菌的美食。益生菌在享用大餐（發酵）的過程中，就會產出珍貴的短鏈脂肪酸作為回報。

守護腸道的超能力：修補「腸漏」的關鍵

為什麼我們這麼需要短鏈脂肪酸？

• 健康前（腸漏發炎）：當腸道缺乏短鏈脂肪酸滋養時，腸壁細胞排列鬆散，出現了縫隙（即所謂的「腸漏」）。此時，細菌、毒素與未消化的食物大分子容易滲入血液，引發全身性的慢性發炎與過敏反應。

• 健康後（修復屏障）：短鏈脂肪酸能促使腸道細胞緊密排列，修復腸道屏障，預防有害物質入侵。同時，它還能調節免疫力，發揮抗發炎的作用，讓腸道環境恢復平靜與健康。

誰特別需要這位神隊友？雖然每個人都需要健康的腸道，但以下族群補充短鏈脂肪酸（透過多吃纖維或適量好油）的效益更為顯著：

• 腸胃敏感、需修護者：經常脹氣、腹瀉或有腸漏困擾的人。

• 耐力運動員：需要穩定能量補給並維持運動後的免疫力。

• 斷食或生酮飲食者：在特定飲食模式下，維持腸道菌相平衡至關重要。

• 熟齡長輩與幼童：需要特別照護消化吸收功能與免疫發展的族群。

一日油脂攝取全攻略

了解原理後，該如何落實在生活中呢？楊斯涵表示，我們不需要害怕油脂，而是要「挑好油、換好油」：

• 【早晨衝刺】MCT 油：利用中鏈脂肪酸快速產能的特性，加在咖啡中幫助大腦開機。

• 【日常基底】Omega-9：午晚餐烹調使用穩定的橄欖油或酪梨油作為基底。

• 【關鍵補充】Omega-3：晚餐吃魚或點心吃核桃，平衡身體的發炎反應。

• 【腸道建設】短鏈脂肪酸（SCFA）：

核心行動：每餐都要有大量的蔬菜、糙米飯（提供纖維原料給好菌）。

輔助行動：偶爾在烤土司時塗抹一點天然草飼奶油（直接補充）。

最後總結，腸道健康不僅關乎消化，更影響著全身的免疫與代謝。試著調整你的飲食策略，選對Omega-9做基底，補足Omega-3抗發炎，最重要的是，攝取足夠的膳食纖維，讓你的腸道工廠源源不絕地製造「短鏈脂肪酸」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中