自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》腹部肥胖竟釀失智風險？ 醫揭3食物對抗

2026/01/22 15:12

研究顯示，內臟脂肪過多與大腦皮層變薄，發炎因子會破壞血腦屏障，導致中樞神經系統發炎，恐增失智風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，內臟脂肪過多與大腦皮層變薄，發炎因子會破壞血腦屏障，導致中樞神經系統發炎，恐增失智風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人體重變化不大，腹圍卻增加形成「四肢瘦、肚子大」腹部肥胖。洪永祥診所院長洪永祥指出，男性腰圍超過90公分、女性超過80公分，往往代表內臟脂肪過高，會分泌毒素傷害心、肝、腎等器官組織，尤其現在的「健忘」，可能是肚子的油作怪，恐增失智風險。他並推3大超級食物綠茶與黑咖啡、初榨橄欖油、熟番茄，對抗內臟脂肪。

洪永祥於臉書專頁「洪永祥診所」發文分享，內臟脂肪跟手臂大腿的皮下脂肪不同，它深深嵌入腹腔、肝臟、腸道與內臟周圍，只用外觀根本看不出來。醫學研究指出，內臟脂肪會引發炎症反應、胰島素阻抗與代謝混亂，而這些因素正是心臟病、中風、脂肪肝、慢性腎臟病甚至早衰與癌症的重要誘因。

3大致病機制與3大超級食物

有關內臟脂肪對健康的損害，洪永祥歸納以下3項致病機制：

●高度發炎性

內臟脂肪會釋放大量的「促炎細胞因子」，這些發炎因子會經由血液循環流向全身，變成「代謝性發炎」。雖不會讓人立刻發燒或疼痛，卻會一點一滴地消耗器官壽命。

●胰島素阻抗

內臟脂肪導致身體對胰島素反應減弱，血糖調節失衡，是代謝症候群的核心。當出現胰島素阻抗，糖尿病與一連串併發症就接踵而至。

●脂肪肝與脂肪酸流入血循環

內臟脂肪細胞死亡時大量遊離脂肪酸流入門脈，增加肝臟負擔並干擾腎臟排毒功能。

洪永祥表示，內臟脂肪毀掉器官有5大恐怖風險：

1.腎臟的「沈默哀鳴」，研究指出，中心肥胖是導致慢性腎臟病（CKD）的獨立危險因子，內臟脂肪會壓迫腎臟實體，並引發「腎小球高過濾壓」，當腎臟負荷過大，便可能終身洗腎。

2.心臟的「油脂枷鎖」，內臟脂肪過多時，心臟會被厚厚的油脂包覆，這些脂肪會直接向心肌滲透發炎物質，干擾心臟的電氣傳導與收縮，增加心律不整與心臟衰竭的風險。

3.非酒精性脂肪肝，這就是俗稱的「肝包油」。文獻提到，內臟脂肪釋放的游離脂肪酸會直接經由門靜脈灌入肝臟。肝臟處理不完這些油脂，就會堆積在肝細胞內，引發肝炎、肝纖維化，最終恐演變成肝硬化。

4.高血壓與動脈硬化，根據 2017年的大型研究指出，內臟脂肪會引發氧化應激，導致血管內皮功能障礙。這就像自來水管內壁長滿了鏽垢，水壓（血壓）自然飆高，最終導致中風或心肌梗塞。

5.失智與情緒失控，研究顯示，內臟脂肪過多與大腦皮層變薄，發炎因子會破壞血腦屏障，導致中樞神經系統發炎。這解釋了腹部肥胖的人，中老年後罹患阿茲海默症的機率顯著提高。這意味著，現在的「健忘」，可能就是肚子裡的油在作怪。

民眾如果想擊退內臟脂肪，洪永祥建議從以下3方向著手：

●食物

綠茶與黑咖啡，啟動脂肪燃燒的引擎，每天飲用500ml的無糖綠茶或黑咖啡。黑咖啡中的綠原酸能幫助血糖穩定，減少胰島素波動；特級冷壓初榨橄欖油，以好油驅趕壞油；茄紅素（熟番茄），內臟脂肪的清除劑，與其生吃番茄，不如煮成番茄湯或加入橄欖油拌炒，效果翻倍。

●運動

每週至少150分鐘中等強度有氧運動，搭配阻力訓練，才能有效動員內臟脂肪。運動需達到「微喘、心跳上升」的程度，單純散步效果有限。

●睡眠與壓力管理

睡眠不足會提升飢餓荷爾蒙 與降低飽足荷爾蒙，進而促進脂肪堆積。每晚6–8 小時深度睡眠，白天可進行進行正念冥想、或腹式呼吸訓練以降低壓力荷爾蒙可體松水準，有助於改善內臟脂肪代謝。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中