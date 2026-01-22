健康網》腹部肥胖竟釀失智風險？ 醫揭3食物對抗

研究顯示，內臟脂肪過多與大腦皮層變薄，發炎因子會破壞血腦屏障，導致中樞神經系統發炎，恐增失智風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人體重變化不大，腹圍卻增加形成「四肢瘦、肚子大」腹部肥胖。洪永祥診所院長洪永祥指出，男性腰圍超過90公分、女性超過80公分，往往代表內臟脂肪過高，會分泌毒素傷害心、肝、腎等器官組織，尤其現在的「健忘」，可能是肚子的油作怪，恐增失智風險。他並推3大超級食物綠茶與黑咖啡、初榨橄欖油、熟番茄，對抗內臟脂肪。

洪永祥於臉書專頁「洪永祥診所」發文分享，內臟脂肪跟手臂大腿的皮下脂肪不同，它深深嵌入腹腔、肝臟、腸道與內臟周圍，只用外觀根本看不出來。醫學研究指出，內臟脂肪會引發炎症反應、胰島素阻抗與代謝混亂，而這些因素正是心臟病、中風、脂肪肝、慢性腎臟病甚至早衰與癌症的重要誘因。

3大致病機制與3大超級食物

有關內臟脂肪對健康的損害，洪永祥歸納以下3項致病機制：

●高度發炎性

內臟脂肪會釋放大量的「促炎細胞因子」，這些發炎因子會經由血液循環流向全身，變成「代謝性發炎」。雖不會讓人立刻發燒或疼痛，卻會一點一滴地消耗器官壽命。

●胰島素阻抗

內臟脂肪導致身體對胰島素反應減弱，血糖調節失衡，是代謝症候群的核心。當出現胰島素阻抗，糖尿病與一連串併發症就接踵而至。

●脂肪肝與脂肪酸流入血循環

內臟脂肪細胞死亡時大量遊離脂肪酸流入門脈，增加肝臟負擔並干擾腎臟排毒功能。

洪永祥表示，內臟脂肪毀掉器官有5大恐怖風險：

1.腎臟的「沈默哀鳴」，研究指出，中心肥胖是導致慢性腎臟病（CKD）的獨立危險因子，內臟脂肪會壓迫腎臟實體，並引發「腎小球高過濾壓」，當腎臟負荷過大，便可能終身洗腎。

2.心臟的「油脂枷鎖」，內臟脂肪過多時，心臟會被厚厚的油脂包覆，這些脂肪會直接向心肌滲透發炎物質，干擾心臟的電氣傳導與收縮，增加心律不整與心臟衰竭的風險。

3.非酒精性脂肪肝，這就是俗稱的「肝包油」。文獻提到，內臟脂肪釋放的游離脂肪酸會直接經由門靜脈灌入肝臟。肝臟處理不完這些油脂，就會堆積在肝細胞內，引發肝炎、肝纖維化，最終恐演變成肝硬化。

4.高血壓與動脈硬化，根據 2017年的大型研究指出，內臟脂肪會引發氧化應激，導致血管內皮功能障礙。這就像自來水管內壁長滿了鏽垢，水壓（血壓）自然飆高，最終導致中風或心肌梗塞。

5.失智與情緒失控，研究顯示，內臟脂肪過多與大腦皮層變薄，發炎因子會破壞血腦屏障，導致中樞神經系統發炎。這解釋了腹部肥胖的人，中老年後罹患阿茲海默症的機率顯著提高。這意味著，現在的「健忘」，可能就是肚子裡的油在作怪。

民眾如果想擊退內臟脂肪，洪永祥建議從以下3方向著手：

●食物

綠茶與黑咖啡，啟動脂肪燃燒的引擎，每天飲用500ml的無糖綠茶或黑咖啡。黑咖啡中的綠原酸能幫助血糖穩定，減少胰島素波動；特級冷壓初榨橄欖油，以好油驅趕壞油；茄紅素（熟番茄），內臟脂肪的清除劑，與其生吃番茄，不如煮成番茄湯或加入橄欖油拌炒，效果翻倍。

●運動

每週至少150分鐘中等強度有氧運動，搭配阻力訓練，才能有效動員內臟脂肪。運動需達到「微喘、心跳上升」的程度，單純散步效果有限。

●睡眠與壓力管理

睡眠不足會提升飢餓荷爾蒙 與降低飽足荷爾蒙，進而促進脂肪堆積。每晚6–8 小時深度睡眠，白天可進行進行正念冥想、或腹式呼吸訓練以降低壓力荷爾蒙可體松水準，有助於改善內臟脂肪代謝。

