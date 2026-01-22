寒流洗澡水溫過熱恐「沖走皮膚油脂」 醫曝1部位發生比例最高

不少人感到乾癢便會用大量沐浴乳洗澡，反而使乾癢更嚴重。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕最近寒流接連報到，不少民眾明明沒有皮膚病史，卻發現一到冬天，小腿開始乾癢、脫屑，甚至抓到破皮。台大醫院皮膚部主治醫師卓雍哲指出，這正是典型的「乾燥性皮膚炎」，也常被稱為「冬季濕疹」，是秋冬季節最常見的皮膚困擾之一。

卓雍哲說，氣溫下降時，皮膚油脂分泌會明顯減少，保護力下降，原本就偏乾的部位更容易出問題，其中以四肢最常見，尤其是「小腿前側」發生比例最高。許多平時皮膚狀況良好的人，冬天卻突然出現腿癢、紅疹，甚至反覆抓傷，往往就是這個原因。

不少人一覺得乾癢，就拚命洗澡、用沐浴乳「洗乾淨」，反而讓狀況更糟。卓雍哲提醒，清潔產品中多含有界面活性劑，多少都會帶走皮膚油脂，在已經乾燥的情況下，反而會加重不適。他建議，秋冬若出現乾癢情形，洗澡時可改以清水沖洗乾燥部位，清潔產品僅使用在腋下、私密處等必要區域即可。

此外，水溫過熱也是地雷之一。熱水會洗掉更多皮膚油脂，使乾燥與發炎惡化。卓雍哲表示，不需要勉強洗冷水，但建議在可接受範圍內，選擇「偏溫、不燙」的水溫，對皮膚相對友善。

在保養上，冬天不只要「擦」，還要「擦對」。卓雍哲指出，可依膚質選擇乳液、乳霜，或油脂含量較高的保濕產品，洗完澡後立刻塗抹效果最好；若皮膚已出現紅、癢、抓破皮等發炎徵象，單靠保濕可能不夠，往往需要搭配藥膏治療。

至於穿著是否能改善乾燥？卓雍哲表示，穿長褲確實能減少冷風刺激，對皮膚有一定保護效果，但根本原因仍在於低溫導致油脂分泌下降，因此仍需做好清潔、保濕與必要治療。若冬天仍穿短褲外出，皮膚暴露在寒冷乾燥環境中，更容易受傷，保養更不能偷懶。

