健康 > 杏林動態

苗縣頭份市衛生所與台大新竹分院合作 今年起新增泌尿及耳鼻喉科

2026/01/22 15:29

苗栗縣頭份市衛生所與台大新竹分院合作，今年起新增泌尿及耳鼻喉科，衛生所提供相關門診訊息。（頭份市衛生所提供）



〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣頭份市衛生所為全面守護市民健康，今年與台大醫院新竹分院合作，增設泌尿及耳鼻喉科專科門診，透過專科醫師的進駐，將加強男性攝護腺健康評估與早期篩檢，提升女性常見泌尿道感染的檢查與衛教，持續強化在地公共衛生與預防醫學服務。

頭份市衛生所主任徐春仕表示，在耳鼻喉科方面，將特別關注長者常見的聽力退化與吞嚥問題，提供初步聽力測驗、功能評估與轉介建議，協助長者維持良好溝通能力與進食安全，同時推動甲狀腺腫瘤之早期發現與健康評估。

徐春仕指出，去年11月到衛生所就診有1462人次，12月有1237人次，目前主要以家醫、急診醫學及婦產科為主，再增設耳鼻喉及泌尿科後，未來，市民可在熟悉的社區中，就近接受專業諮詢與篩檢服務，讓疾病預防更早介入，為個人與家庭的健康，多一層安心與守護。

頭份市衛生所泌尿科門診每月第二、四週的星期五上午8:30-11:30，耳鼻喉科門診每月第一、二、三、四週星期五上午8:30-11:30。

