無法排除仙人掌桿菌污染！新安琪兒通報回收 食藥署籲業者自主管理

新安琪兒公告回收「新安琪兒安哺1嬰兒配方」，批號8000003215。（圖為食藥署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕法國乳製品龍頭企業拉克塔利斯（Lactalis）公司今天宣布，因擔心嬰兒配方奶粉產品含有仙人掌桿菌毒素，主動召回各國多批產品，並提及台灣也在受影響之列。衛福部食藥署指出，昨晚確有接獲台灣業者通報旗下商品無法排除受影響可能，因此啟動預防性下架。

食藥署食品組長許朝凱指出，食藥署昨晚接獲端強實業股份有限公司通報，幼兒配方奶粉產品「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」的供應廠商為拉克塔利斯公司，因無法排除使用污染仙人掌桿菌毒素的原料，因此自主通報預防性下架。

本次業者回收批號為8000003215，回收品項規格為每罐900克，產品製造日期、有效日期分別為2024/11/23、2027/11/16，回收數量計2萬9928罐。許朝凱說，業者通報時提及，目前相關品項計有2批貨，除本次自主通報預防性下架的批號外，還有另一批貨品仍在海運途中，後續也將直接退貨處理。

另拉克塔利斯公司主動召回6批Picot嬰兒奶粉，許朝凱表示，經查此一品項在台灣未有查驗登記，應無輸入台灣，且據目前已知資訊，歐洲近期陸續出現仙人掌桿菌污染疑慮，可能與生產時使用的「花生四烯酸」受污染有關，食藥署呼籲業者自主管理，若有發現異常，務必主動通報，進行預防性下架，食藥署也會持續關注國際現況。

食藥署說明，仙人掌桿菌在環境中分布廣泛，極易由灰塵及昆蟲傳播污染食品，性質耐熱而不易經烹調破壞，且食品遭污染後，大多不會有腐敗變質的現象，若不慎誤食，中毒症狀可分為嘔吐型及腹瀉型2類，其中嘔吐型潛伏期短，約半小時至6小時，腹瀉型潛伏期較長，約6至15小時。

對於嬰兒奶粉遭到仙人掌桿菌污染，長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海表示，由於嬰兒器官仍在發育中，相較於成人更加脆弱，若攝入仙人掌桿菌毒素，數小時內就可能引起急性腸胃炎，症狀比大人更危險，甚至造成敗血症等併發症，因此需要特別注意。

此外，新安琪兒昨日發布公告指出，公司致力提供給消費者高品質的產品，自願對「新安琪兒安哺1嬰兒配方」批號8000003215之品項採取預防性回收，該批產品之效期為2027年11月16日，已購買此批號產品的消費者請停止使用， 帶產品罐身至原購買店家辦理退換貨事宜。

