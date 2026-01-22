自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

無法排除仙人掌桿菌污染！新安琪兒通報回收 食藥署籲業者自主管理

2026/01/22 14:18

新安琪兒公告回收「新安琪兒安哺1嬰兒配方」，批號8000003215。（圖為食藥署提供）

新安琪兒公告回收「新安琪兒安哺1嬰兒配方」，批號8000003215。（圖為食藥署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕法國乳製品龍頭企業拉克塔利斯（Lactalis）公司今天宣布，因擔心嬰兒配方奶粉產品含有仙人掌桿菌毒素，主動召回各國多批產品，並提及台灣也在受影響之列。衛福部食藥署指出，昨晚確有接獲台灣業者通報旗下商品無法排除受影響可能，因此啟動預防性下架。

食藥署食品組長許朝凱指出，食藥署昨晚接獲端強實業股份有限公司通報，幼兒配方奶粉產品「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」的供應廠商為拉克塔利斯公司，因無法排除使用污染仙人掌桿菌毒素的原料，因此自主通報預防性下架。

本次業者回收批號為8000003215，回收品項規格為每罐900克，產品製造日期、有效日期分別為2024/11/23、2027/11/16，回收數量計2萬9928罐。許朝凱說，業者通報時提及，目前相關品項計有2批貨，除本次自主通報預防性下架的批號外，還有另一批貨品仍在海運途中，後續也將直接退貨處理。

另拉克塔利斯公司主動召回6批Picot嬰兒奶粉，許朝凱表示，經查此一品項在台灣未有查驗登記，應無輸入台灣，且據目前已知資訊，歐洲近期陸續出現仙人掌桿菌污染疑慮，可能與生產時使用的「花生四烯酸」受污染有關，食藥署呼籲業者自主管理，若有發現異常，務必主動通報，進行預防性下架，食藥署也會持續關注國際現況。

食藥署說明，仙人掌桿菌在環境中分布廣泛，極易由灰塵及昆蟲傳播污染食品，性質耐熱而不易經烹調破壞，且食品遭污染後，大多不會有腐敗變質的現象，若不慎誤食，中毒症狀可分為嘔吐型及腹瀉型2類，其中嘔吐型潛伏期短，約半小時至6小時，腹瀉型潛伏期較長，約6至15小時。

對於嬰兒奶粉遭到仙人掌桿菌污染，長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海表示，由於嬰兒器官仍在發育中，相較於成人更加脆弱，若攝入仙人掌桿菌毒素，數小時內就可能引起急性腸胃炎，症狀比大人更危險，甚至造成敗血症等併發症，因此需要特別注意。

此外，新安琪兒昨日發布公告指出，公司致力提供給消費者高品質的產品，自願對「新安琪兒安哺1嬰兒配方」批號8000003215之品項採取預防性回收，該批產品之效期為2027年11月16日，已購買此批號產品的消費者請停止使用， 帶產品罐身至原購買店家辦理退換貨事宜。

新安琪兒公告回收「新安琪兒安哺1嬰兒配方」，批號8000003215。（網頁擷取）

新安琪兒公告回收「新安琪兒安哺1嬰兒配方」，批號8000003215。（網頁擷取）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中