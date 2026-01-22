台大雲林分院建置複合式手術室 提升急重症及高風險手術照護

台大醫院雲林分院超前部署，引進高科技設備在斗六院區建置複合式手術室。（台大雲林分院提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台大醫院雲林分院推動智慧醫療轉型，引進多套高科技影像設備在斗六院區建置複合式手術室，院長馬惠明表示，可廣泛應用在心臟血管、腦神經、骨骼及胸腔各領域治療，提升急重症與高風險手術的即時照護能力，讓雲林鄉親不用舟車勞頓到外地就醫。

馬惠明指出，複合式手術室原規劃在虎尾院區二期醫療大樓2029年啟用時建置，在善心人士的支持下超前部署在斗六院區建置，升級設備有達文西機械手臂手術系統、高階心導管X光機暨影像系統等，透過高科技設備及醫療團隊守護更多病人的生命安全。

神經外科醫師劉彥伯表示，腦瘤、創傷性腦損傷手術，在複合式手術室透過即時高階影像可精準看到內部狀況，即時回饋3D影像，另脊椎手術也因即時影像幫助重建及導航，更精確知道神經、骨骼所在，對病人安全性提高更多。

副院長王植賢指出，過去礙於設備無法在雲林做的手術，有了複合式手術室就可以，像結構性心臟病治療，針對年紀大的長輩、高風險病患可以用心導管瓣膜治療不用傳統開刀，另過去周邊血管手術做好要再做導管，就要換到導管室，現在可以一站式完成。

外科主任陳克誠表示，現代外科手術早已不是單打獨鬥的模式，複合式手術室所提供的即時高階影像導引，有助於醫師於手術過程中精準判斷與即時修正，大幅提升手術安全性與成功率。

王植賢說，醫院期待打造一個如「航海王」般的外科團隊文化，讓醫師、麻醉醫師、護理人員與手術助手在高壓環境中，憑藉專業默契與高度信任，支援彼此，攜手守護每一位接受高風險手術的病人。

