自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

台大雲林分院建置複合式手術室 提升急重症及高風險手術照護

2026/01/22 13:44

台大醫院雲林分院超前部署，引進高科技設備在斗六院區建置複合式手術室。（台大雲林分院提供）

台大醫院雲林分院超前部署，引進高科技設備在斗六院區建置複合式手術室。（台大雲林分院提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台大醫院雲林分院推動智慧醫療轉型，引進多套高科技影像設備在斗六院區建置複合式手術室，院長馬惠明表示，可廣泛應用在心臟血管、腦神經、骨骼及胸腔各領域治療，提升急重症與高風險手術的即時照護能力，讓雲林鄉親不用舟車勞頓到外地就醫。

馬惠明指出，複合式手術室原規劃在虎尾院區二期醫療大樓2029年啟用時建置，在善心人士的支持下超前部署在斗六院區建置，升級設備有達文西機械手臂手術系統、高階心導管X光機暨影像系統等，透過高科技設備及醫療團隊守護更多病人的生命安全。

神經外科醫師劉彥伯表示，腦瘤、創傷性腦損傷手術，在複合式手術室透過即時高階影像可精準看到內部狀況，即時回饋3D影像，另脊椎手術也因即時影像幫助重建及導航，更精確知道神經、骨骼所在，對病人安全性提高更多。

副院長王植賢指出，過去礙於設備無法在雲林做的手術，有了複合式手術室就可以，像結構性心臟病治療，針對年紀大的長輩、高風險病患可以用心導管瓣膜治療不用傳統開刀，另過去周邊血管手術做好要再做導管，就要換到導管室，現在可以一站式完成。

外科主任陳克誠表示，現代外科手術早已不是單打獨鬥的模式，複合式手術室所提供的即時高階影像導引，有助於醫師於手術過程中精準判斷與即時修正，大幅提升手術安全性與成功率。

王植賢說，醫院期待打造一個如「航海王」般的外科團隊文化，讓醫師、麻醉醫師、護理人員與手術助手在高壓環境中，憑藉專業默契與高度信任，支援彼此，攜手守護每一位接受高風險手術的病人。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中