健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

民間捐贈基隆高劑量流感疫苗 衛局籲65歲以上長者接種

2026/01/22 13:13

衛福部基隆醫院開設疫苗接種站，為民眾免費施拉流感及新冠疫苗。（記者盧賢秀攝）

衛福部基隆醫院開設疫苗接種站，為民眾免費施拉流感及新冠疫苗。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台灣疫苗推動協會與賽諾菲公司捐贈100劑高劑量流感疫苗給基隆市，即日起在7區衛生所免費為65歲以上長者接種。衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，國內流感疫情預估將於1月下旬進入流行期，疫苗接種2週後才會產生免疫力，基隆市衛生局呼籲尚未接種疫苗的長者到衛生所接種。

此外，基隆市7區衛生所及合約醫療院所也有提供一般公費（非高劑量）流感疫苗，50歲以上的民眾踴躍前往接種。相關疫苗接種服務資訊，請逕至基隆市衛生局網站查詢。

衛生局指出，高劑量流感疫苗只能為65歲以上長者接種，該疫苗具有4倍抗原，可誘發較強的免疫反應，較一般流感疫苗具更高保護力，但少數民眾施打後，可能會有注射部位疼痛、肌肉痛、頭痛等不適症狀，大部分症狀會於3日內緩解。

依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，國內流感疫情預估將於1月下旬進入流行期，並於農曆春節前後達到高峰，疫苗接種後約需2週才能產生足夠保護力，衛生局呼符合資格民眾，儘速前往本市7區衛生所或合約醫療院所接種流感疫苗，65歲以上長者可選擇接種一般公費或高劑量流感疫苗。

基隆市一般的公費流感疫苗還有6800劑，65歲長者施打率53.3％，高於全國平均50.9％。衛生局張賢政局長表示，流感對高齡長者而言，可能引發肺炎、心血管疾病等嚴重併發症，接種疫苗是最有效的預防方式，呼籲符合資格且尚未接種流感疫苗的長者及高風險對象，儘速接種。

民間業者捐贈高劑量流感疫苗，希望六十五歲以上長者踴躍到衛生所接種。（基隆市衛生局提供）

民間業者捐贈高劑量流感疫苗，希望六十五歲以上長者踴躍到衛生所接種。（基隆市衛生局提供）

