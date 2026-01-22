第2波冷氣團來襲氣溫驟降 單日非創傷OHCA共29人

新北市單日通報非創傷OHCA救護案為29人。示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照、記者鄭景議翻攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕第2波冷氣團來襲，全台氣溫驟降，今（22）持續受到強烈大陸冷氣團影響，各地冷颼颼，消防署統計，昨天（21日）接獲非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）救護案為29人，提醒低溫容易誘發心血管疾病，民眾應加強保暖並留意家中長者健康狀況，如發現身體不適，應立即尋求醫療協助。

據統計，本周日（18日）至昨天（21日）非創傷OHCA救護案共123人，包括18日38人、19日30人、20日26人、21日29人，消防署表示，此數據是否與天冷直接相關，尚無法證實。

請繼續往下閱讀...

消防署指出，今年元月1日至今天（22日），全台一氧化碳中毒共4件，有14人身體不適送醫，提醒氣溫下降除了民眾需多注意保暖外，同時也應注意熱水器安裝環境的通風狀況，以避免一氧化碳中毒，如發現有人中毒，請將窗戶打開通風，接著關閉瓦斯打119求助，最後在救護人員抵達前，將患者移到通風處。

此外，天冷很多人喜歡使用電暖爐，應牢記「5不1沒有」，包括用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不長插、電器周圍不放可燃物，以及沒有商品安全標章的電器不用。爐火烹調則務必謹記「人離火熄」，避免因暫時離開現場導致食物煮焦釀災。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法