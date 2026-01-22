自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

第2波冷氣團來襲氣溫驟降 單日非創傷OHCA共29人

2026/01/22 13:20

新北市單日通報非創傷OHCA救護案為29人。示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照、記者鄭景議翻攝）

新北市單日通報非創傷OHCA救護案為29人。示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照、記者鄭景議翻攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕第2波冷氣團來襲，全台氣溫驟降，今（22）持續受到強烈大陸冷氣團影響，各地冷颼颼，消防署統計，昨天（21日）接獲非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）救護案為29人，提醒低溫容易誘發心血管疾病，民眾應加強保暖並留意家中長者健康狀況，如發現身體不適，應立即尋求醫療協助。

據統計，本周日（18日）至昨天（21日）非創傷OHCA救護案共123人，包括18日38人、19日30人、20日26人、21日29人，消防署表示，此數據是否與天冷直接相關，尚無法證實。

消防署指出，今年元月1日至今天（22日），全台一氧化碳中毒共4件，有14人身體不適送醫，提醒氣溫下降除了民眾需多注意保暖外，同時也應注意熱水器安裝環境的通風狀況，以避免一氧化碳中毒，如發現有人中毒，請將窗戶打開通風，接著關閉瓦斯打119求助，最後在救護人員抵達前，將患者移到通風處。

此外，天冷很多人喜歡使用電暖爐，應牢記「5不1沒有」，包括用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不長插、電器周圍不放可燃物，以及沒有商品安全標章的電器不用。爐火烹調則務必謹記「人離火熄」，避免因暫時離開現場導致食物煮焦釀災。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中