健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

6款抗凝血劑、高血壓藥爆缺貨至年後 卓揆要求啟動預防機制

2026/01/22 13:17

6款抗凝血劑、高血壓藥爆缺貨至農曆春節年後，行政院長卓榮泰今（22）日在院會指示衛福部持續跟國內外藥廠、藥商協調供應，啟動預防機制。（資料照，行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕6款抗凝血劑、高血壓藥爆缺貨至農曆春節年後，行政院長卓榮泰今（22）日在院會指示衛福部持續跟國內外藥廠、藥商協調供應，啟動預防機制，若業者未依規定通報藥品短缺系統，要依法處理，並請政務委員陳時中協調各方資源，確保充分供應，「絕對不能出任何差錯」。

卓揆今天在行政院會中指出，衛福部要記取過去經驗，就春節各種急診量能提前部署，也成立輕急症中心，符合民眾需求；同時也請各個醫療機構院所，中央地方全力來配合，期待今年的春節是平安、健康的春節。

卓揆強調，藥品供應也是重要一環，無論是高血壓藥或抗凝血藥，都是民眾在健康上所需要的，請衛福部持續跟國內外藥廠藥商來協調持續供應，也請國內各藥局在供應上保持穩定，讓國人能夠得到必需的安全保障。請衛福部準備啟動預防機制，適時有效因應問題。

卓揆提到，針對藥品短缺通報系統，如果業者沒有符合規定，要再強力要求，如果有觸法要依法來處理，希望穩定藥品供藥，絕對不能出任何差錯。請衛福部全面的因應，也請陳時中協調各方資源，能夠充分的供應。 

