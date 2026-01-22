限制級
苗栗三灣鄉健康篩檢1月31日登場 多家醫院聯合服務
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕衛生福利部公布國人大死因排行，癌症已逾40年蟬聯10大死因之首，苗栗縣府衛生局、結合三灣鄉公所、三灣鄉民代表會、三灣鄉衛生所與中國醫藥大學策略聯盟醫院（為恭紀念醫院）資源，預計於31日早上7點30分至上午10點30分在三灣國小禮堂辦理大型整合性篩檢活動，歡迎鄉親踴躍參加。
苗縣府衛生局表示，篩檢活動提供成人健檢、乳房攝影檢查、子宮頸抹片檢查、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查，完成任一項檢查贈送精美禮品，贈品數量有限，送完為止；另外，當天也提供免費愛滋篩檢、流感、新冠、肺炎疫苗接種、長者營養、功能評估、胸部X光檢查等服務。
苗栗縣政府衛生局楊文志局長表示，三灣鄉癌症標準化死亡率為每十萬人口200.9人，遠高於苗縣平均值，期望經由社區免費健康篩檢活動，提供鄉親便利優質的健康服務，呼籲鄉親把握免費篩檢機會，為自己健康做把關。
