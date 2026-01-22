自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》尾牙K歌倒下！救回恐植物人 護師：慎防心梗破門而入

2026/01/22 12:00

近期尾牙季節，有男子續攤熬夜玩樂卻意外倒下。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

近期尾牙季節，有男子續攤熬夜玩樂卻意外倒下。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期大家都在吃尾牙與年末聚餐，然不少人忽略自己的健康警訊，最終釀成憾事。護理師林婷在臉書粉專「林婷一下吧 icu護理師」談到，近日尾牙季續攤，有患者大半夜的從KTV送來我們醫院，OHCA無心跳無脈搏電擊好幾次CPR長達15分鐘，救回來做心導管，確定是「心肌梗塞」。

還好救回一命，但腦缺氧有可能變植物人。但當事人胸口都是被CPR按壓的痕跡，肋骨也斷了幾根！太太跟我們護理師說：「先生上週就有不舒服的症狀！」這就是「心肌梗塞在敲門了」。

她說前幾天，先生走個賣場後喘胸悶冒汗休息一下就緩解沒去理他！本身先生又高血壓、高血脂，加上體重過重有不良習慣：抽煙、喝酒。這些種種因子一定要注意！

林婷表示，心絞痛都可能是心肌梗塞在敲門了一定要及時就醫不要拖免得下次就會「破門而入」直接發生心肌梗塞直接猝死！

林婷表示，這位男性就是平時生活不健康、飲食不控制、體重超標了、也從來不運動、更不信邪永遠覺得倒霉不是我！因為覺得沒有不舒服！即使他在大賣場已經有心肌梗塞的表現但他不知道！每次發作幾分鐘他就覺得好了沒事了。他根本沒想到是心臟的問題總覺得是自己太累。「等到事情發生，沒有機會了！」

希望每個人都能知道心肌梗塞的三大危險因子：出現活動後胸悶、喘、胸痛、休息一下可緩解。本身有三高：高血壓、高血脂、糖尿病；不良習慣 抽煙、喝酒、熬夜。請大家多多注意，「尤其是在冬天。」

