健康 > 心理精神

14歲資優生突拒學 青春期「隱形風暴」：青少年憂鬱症不只心情不好

2026/01/22 12:04

14歲少年成績一落千丈還拒學，家人帶他就醫才發現，竟然是青少年憂鬱症所致。（彰化醫院提供）

14歲少年成績一落千丈還拒學，家人帶他就醫才發現，竟然是青少年憂鬱症所致。（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕14歲國二男生小明（化名），原本成績優異、表現穩定，升上二年級後卻性情大變，不僅成績一落千丈，更出現焦慮、易怒、失眠與社交退縮等狀況，最後甚至抗拒上學，經常以頭痛、肚子痛等身體不適為由逃避出門。家人起初以為只是青春期情緒波動，直到帶他就醫，才發現竟是「青少年憂鬱症」。

小明家人回憶，起初他因在校人際問題被師長責備，之後情緒日益不穩，專注力下降、容易暴怒，後來連學校都不願去，整天待在家中。即使同學來訪，他也躲著不見；有次出門巧遇熟人，竟緊張到要求家人立刻帶他離開。這些異常行為讓家人驚覺事態嚴重，決定尋求專業協助。

衛福部彰化醫院精神科醫師葉騰尹表示，小明並非單一個案，青少年憂鬱症比例其實隨年齡增長明顯上升，卻常被誤解為「只是心情不好」或「叛逆期鬧脾氣」，因而延誤就醫。他指出，青少年憂鬱不僅影響情緒，更衝擊學業、人際與整體生活功能，且常與「拒學」相互交織，形成難以突破的惡性循環，成為青春期的「隱形風暴」。

葉騰尹指出，青少年憂鬱症治療通常需結合藥物與心理支持。其中藥物可協助穩定大腦神經傳導物質，通常需持續治療6個月以上，以降低復發風險；心理治療則透過認知行為治療，幫助孩子辨識負面思考模式，學習健康的因應方式。同時，也必須與家庭溝通親子互動技巧，並請學校提供行政彈性，讓孩子循序適應返校節奏。

葉騰尹說，在醫療團隊、家庭與學校三方合作下，小明接受藥物治療並搭配認知行為治療，逐步穩定情緒、重建自信，最後終於重新踏進教室。

葉騰尹提醒，心理健康已是當代青少年不可忽視的課題，若孩子長期出現情緒低落、易怒、社交退縮、睡眠與作息改變，或頻繁出現不明原因的頭痛、胃痛等身體不適，應及早尋求專業協助，才能幫助他們在青春期的風暴中站穩腳步，而不是獨自承受。

衛福部彰化醫院精神科醫師葉騰尹指出，青少年憂鬱症隨年齡增加而顯著上升，但常被誤認為只是「心情不好」、「叛逆期」，因而延誤就醫。（彰化醫院提供）

衛福部彰化醫院精神科醫師葉騰尹指出，青少年憂鬱症隨年齡增加而顯著上升，但常被誤認為只是「心情不好」、「叛逆期」，因而延誤就醫。（彰化醫院提供）

