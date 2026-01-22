限制級
研究：攝取高升糖指數食物 可能增加失智症風險
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕西班牙1項研究發現，人們攝取的碳水化合物類型，可能對罹患失智症的風險產生顯著影響。此研究發表在《國際流行病學》期刊上。
根據科學網站《SciTechDaily》報導，西班牙羅維拉-維爾吉利大學（URV）的研究團隊，分析來自英國20多萬名成年人的數據。這些成年人在研究開始時都未患有失智症，研究人員使用飲食問卷來計算每位參與者飲食的升糖指數（GI）和血糖負荷。
升糖指數反映出含碳水化合物食物在食用後血糖升高速度。白麵包和馬鈴薯等食物升糖指數通常較高，血糖升高速度快，大多數水果和全穀物升糖指數則較低，血糖升高速度較慢。
在平均13.25年的追蹤期內，共2362名參與者患上失智症。研究團隊運用統計方法後確定，食用低升糖指數食物與降低失智症風險相關，而高升糖指數食物則會增加疾病風險。
具體而言，低至中等升糖指數飲食與阿茲海默症風險降低16%相關，而高等升糖指數飲食則與患病風險增加14%相關。
研究團隊表示，此研究證明遵循富含低升糖指數食物的飲食，可降低認知能力下降、阿茲海默症和其他類型失智症的風險。研究人員補充，研究顯示碳水化合物類型在預防和控制失智症策略中具備十足重要性。
