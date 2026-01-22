自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

遠離香菸檳榔威脅 醫：口腔黏膜篩檢助揪出早期癌變

2026/01/22 10:09

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任。（記者翁聿煌攝）

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕55歲王先生因從事運輸工作，長期仰賴嚼食檳榔與抽菸提神，直到口腔內側出現如沙粒般粗糙的顆粒狀組織，並伴隨唇部腫塊與牙齦出血情形，就醫檢查初步懷疑為口腔癌相關徵兆，雖然病理切片未見明顯異常，但醫師憑藉多年臨床經驗，研判唇部腫塊為癌變引起疣狀增生，決定進行廣泛性切除手術，移除約2.5公分的唇部疣狀增生，並以唇部皮瓣進行外觀重建，術後恢復情況良好。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任說，根據衛福部統計，台灣每年約有7千至8千人罹患口腔癌，造成約3千人死亡，口腔癌好發族群以40至50歲男性為主，常見危險因子包括菸、酒、檳榔等習慣。此外，口腔長期遭受損傷或刺激者、免疫力低下者，或器官移植後需長期服用抗排斥藥物者，罹癌風險也相對較高。

蔡祐任指出，口腔癌早期較不會出現嚴重痛癢，進展至中晚期，則會出現口腔疼痛、摩擦感、吞嚥困難、說話不清，甚至頸部淋巴結腫大等症狀。依腫瘤期別不同，五年存活率差異顯著，第一期高達八成、第二期約有七成、第三期六成，但若進展至第四期並出現轉移，存活率驟降，僅剩三成。

蔡祐任說，口腔癌相較其他癌症，較不易出現遠期轉移，但若未及早治療，手術切除範圍擴大，即會對日常生活與語言功能造成明顯影響，因此，口腔黏膜篩檢成為早期治療的關鍵。

台北慈濟醫院副院長徐榮源指出，口腔黏膜篩檢主要由醫師通過觀察臉部外觀、嘴唇、口腔黏膜、牙齦、舌頭與懸雍垂等是否有異常，並以手觸摸頸部及口腔各部位，檢查是否有硬塊、腫瘤等，若發現紅斑、白斑、腫塊、潰瘍或粗糙等病灶，會進一步安排組織切片、內視鏡或影像檢查確診。

☆自由電子報關心您，吸菸、嚼檳榔有害健康☆

台北慈濟醫院舉辦「 口腔癌篩檢」衛教講座。（記者翁聿煌攝）

台北慈濟醫院舉辦「 口腔癌篩檢」衛教講座。（記者翁聿煌攝）

台北慈濟醫院提供定期五癌篩檢。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院提供定期五癌篩檢。（台北慈濟醫院提供）

