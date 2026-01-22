自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

寒流來襲 澎湖單日3件心腦血管疾病後送

2026/01/22 09:39

冷氣團發威好發心血管疾病，3起後送案例都是心血管疾病。（凌天航空提供）

冷氣團發威好發心血管疾病，3起後送案例都是心血管疾病。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日冷氣團報到！澎湖24小時接連3件心腦血管疾病後送，主要原因皆與腦、心血管疾病有關，年齡層偏大，顯示氣溫驟降要注意保暖。澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空自昨（21）日凌晨00時53分起單日接續執行3件緊急醫療後送任務，一直持續至深夜，不僅冷氣團發威，澎湖全境低溫，且最大陣風風速38哩，已達輕颱風速等級。

凌天航空21日分別執行第1件是一名年約81歲男性，因腦血管阻塞從澎湖三總轉台中榮總進行後續取栓治療，該件任務自凌晨1時33分從澎湖機場起飛、凌晨2時28分台中機場落地，該趟任務由於病情因素，考量腦壓問題，因此控制飛行高度，全程著42海里的逆風飛行，仍在1小時內完成飛行任務。

第2件是一名年約73歲男性，因不明原因持續抽搐，由119救護車送入七美衛生所，經衛生所評估後病患應為癲癇，且有持續抽搐的情緒，故申請醫療後送，凌天航空在10時45分從澎湖機場起飛、11時00分七美機場落地、11時05分七美機場起飛、11時40分高雄機場落地，耗時不到1小時將病患送抵高雄。

第3件為1名年約71歲男性，因急性心率不整，需緊急送往高雄長庚治療，凌天航空在晚間9時54分澎湖機場起飛、10時36分在高雄機場落地，歷時36分鐘將病患送抵高雄，完成單日連續3航次後送任務。

澎湖駐地醫療直升機，單日接連3航次後送。（凌天航空提供）

澎湖駐地醫療直升機，單日接連3航次後送。（凌天航空提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中