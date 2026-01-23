自由電子報
健康醫療
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》冬天取暖吃錯更怕冷 醫直接打槍5類食物

2026/01/23 18:28

別以為這一杯溫呼呼奶茶下肚更暖和，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，對禦寒一點忙都幫不上，甚至還會讓你更怕冷；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣冷的時候，耳畔一直有個聲音：「吃這個一定會暖！」胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，從生理學與代謝機制來看，有些食物只是在騙你的感覺神經，對真正的禦寒一點忙都幫不上，甚至還會讓你更怕冷。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，有5類食物最常被點名的「假暖食物」：

●高糖熱飲（奶茶、甜湯、黑糖飲）：

暖的是舌頭，不是身體。喝下去那一刻很幸福，但高糖食物會讓血糖快速上升 →胰島素大量分泌→血糖快速下降。黃軒說，身體誤以為「能量過剩」，反而降低產熱，末梢血管收縮，手腳更冰，容易出現「喝完反而更冷、更累」。

●油炸、高油脂食物：

吃得很重，身體卻更辛苦。油脂熱量高≠保暖。高油炸食物會增加腸胃負擔，把血流調去消化系統，反而讓皮膚與四肢血流下降。

●酒精類飲品（包括補酒、燒酒）：

酒精會讓表層血管擴張，你會立刻覺得熱、臉紅、身體暖。黃軒指出，熱量大量散失到皮膚，核心體溫反而下降，禦寒能力明顯變差。這也是為什麼寒冬醉酒的人，反而更容易出現低體溫風險。

●麻辣食物（辣椒、麻辣鍋、重辣醬）：

熱的是痛覺神經，不是體溫。黃軒說，辣椒的關鍵成分是辣椒素（capsaicin），它做的不是「升高體溫」，而是刺激痛覺與溫度感受器（TRPV1）、讓大腦誤判「現在很熱」，而引發流汗、血管擴張。但是一旦開始流汗，會使體表散熱加快、水分與電解質流失、核心體溫反而下降。

●熱咖啡因飲料（咖啡、濃茶、能量飲）：

聞起來很暖，結果越喝越冷。很多人冬天一早靠一杯熱咖啡「續命」，手握杯子暖、第一口下肚更暖，但暖的是感覺，不是體溫。黃軒指出，咖啡因「不禦寒」的原因，在於刺激交感神經，讓末梢血管變窄，導致手腳血流下降、越喝手腳越冰。此外，它的利尿及脫水，在冬天水分一少，體溫調節能力就變差。

5種「看似暖、其實不禦寒」：
●高糖熱飲→血糖震盪，產熱不穩。
●高油炸物→消化搶血流，末梢更冷。
●酒精→表面暖、核心冷。
●麻辣食物→流汗散熱，後勁更冷。
●熱咖啡因飲料→血管收縮+脫水。

