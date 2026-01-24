健康網》吃很清淡還脂肪肝、腦霧、健忘 營養師揭關鍵營養素不足

國健署建議的每天400mg。營養師張馨方指出，雞蛋（全蛋）一顆蛋黃含有約120-150mg膽鹼，再從豆漿、豆腐、青花菜中攝取，不難達標；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕「我吃得很清淡了，為何還有脂肪肝？」「是不是腦霧關係，老是記不住，是老了嗎？」營養師張馨方表示，不是老了，而是體內的「膽鹼 （Choline）」庫存不足了。

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文表示，在國健署的第8版《國人膳食營養素參考攝取量（DRIs）》中，已經正式將「膽鹼」納入建議名單。它不再是可有可無的保健品，而是維持健康的「必需品」。

她指出，成年男性應攝取450mg/天；女性則為390mg/天；至於孕婦及哺乳期則建議攝取410-530mg/天，有助於寶寶的大腦發育）。

張馨方表示，想要達到國健署建議的每天400mg左右並不難，雞蛋（全蛋）一顆蛋黃含有約120-150mg膽素，所以每天吃一顆可攝取快一半的建議量，其他像是大豆製品如豆漿、豆腐含有大豆磷脂，還有十字花科蔬菜如青花菜、白花椰菜等。動物肝臟如豬肝，偶爾補充就可以。

不少人怕膽固醇只吃蛋白，張馨方指出，蛋黃的膽鹼最高。而加工食品幾乎不含膽鹼。根據Wallace & Fulgoni（2020）的研究發現，現代人攝取不足的情況極為普遍，高達9成的人攝取量未達標。

