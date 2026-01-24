自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃很清淡還脂肪肝、腦霧、健忘 營養師揭關鍵營養素不足

2026/01/24 07:36

健康網》吃很清淡還脂肪肝、腦霧、健忘 營養師揭關鍵營養素不足

國健署建議的每天400mg。營養師張馨方指出，雞蛋（全蛋）一顆蛋黃含有約120-150mg膽鹼，再從豆漿、豆腐、青花菜中攝取，不難達標；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「我吃得很清淡了，為何還有脂肪肝？」「是不是腦霧關係，老是記不住，是老了嗎？」營養師張馨方表示，不是老了，而是體內的「膽鹼 （Choline）」庫存不足了。

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文表示，在國健署的第8版《國人膳食營養素參考攝取量（DRIs）》中，已經正式將「膽鹼」納入建議名單。它不再是可有可無的保健品，而是維持健康的「必需品」。

她指出，成年男性應攝取450mg/天；女性則為390mg/天；至於孕婦及哺乳期則建議攝取410-530mg/天，有助於寶寶的大腦發育）。

張馨方表示，想要達到國健署建議的每天400mg左右並不難，雞蛋（全蛋）一顆蛋黃含有約120-150mg膽素，所以每天吃一顆可攝取快一半的建議量，其他像是大豆製品如豆漿、豆腐含有大豆磷脂，還有十字花科蔬菜如青花菜、白花椰菜等。動物肝臟如豬肝，偶爾補充就可以。

不少人怕膽固醇只吃蛋白，張馨方指出，蛋黃的膽鹼最高。而加工食品幾乎不含膽鹼。根據Wallace & Fulgoni（2020）的研究發現，現代人攝取不足的情況極為普遍，高達9成的人攝取量未達標。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中