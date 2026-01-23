自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》耐高溫 ≠健康 營養師揭3類「偽健康油」

2026/01/23 06:24

營養師張馨方指出，植物油是否對健康有益，關鍵不在天然、耐高溫與否，而在脂肪酸組成、加工方式與料理溫度，吃錯也可能增加慢性發炎風險；示意圖。（圖取自freepik）

營養師張馨方指出，植物油是否對健康有益，關鍵不在天然、耐高溫與否，而在脂肪酸組成、加工方式與料理溫度，吃錯也可能增加慢性發炎風險；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人注重健康，經常特意選擇標榜純天然、耐高溫的植物油，認為只要不是豬油一定比較健康，事實真是這樣嗎？營養師張馨方指出，植物油是否對健康有益，關鍵不在天然、耐高溫與否，而在脂肪酸組成、加工方式與料理溫度。有些被視為健康選擇的植物油，實際上在高度精製後，營養價值已大幅流失，長期攝取甚至可能增加慢性發炎風險。

真正「好油」應該具備哪些條件？張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文指出，好油通常會具備抗發炎或高穩定性其中一種特質。例如：橄欖油、苦茶油、酪梨油富含單元不飽和脂肪，它們能幫助維持心血管健康，且穩定性中等，也是日常烹調首選。

此外，亞麻仁油、紫蘇油等是優質Omega-3來源，有助調節身體發炎反應，適合涼拌，不可高溫料理。至於低度加工的冷壓初榨油品，則保留了橄欖多酚、維生素E等天然抗氧化物，讓身體代謝無負擔。

3類偽健康油 易誘發慢性發炎

此外，張馨方也提醒，須小心以下3類「偽健康油」：

1.高度精製（Refined）植物油：如大部分的大豆油、葵花油、玉米油，雖然發煙點高、耐炸，但在高溫脫臭加工中，天然營養素幾乎流失，剩下的只有純熱量。

2.Omega-6比例過高：長期只攝取精製種子油，會導致體內Omega-6與Omega-3比例失衡，容易誘發慢性發炎。

3.標榜「耐高溫」卻來源不明：許多植物油為了耐高溫，製油過程經過過度氫化處理，甚至可能產生反式脂肪，穩定不等於對健康有益。

聰明用油3撇步大公開

張馨方建議，日常料理實用選油3原則，包括：

分眾用油：家裡至少準備2瓶油，一瓶冷壓油涼拌或中溫料理炒菜使用，一瓶耐熱油做煎炸料理。

輪替品牌與種類：不要一桶油用全家、整年用，應避免單一油脂脂肪酸比例失衡。

留意成分標示：比起「清爽不油膩」，更應著重成分標籤上的單元不飽和脂肪酸含量及有無「冷壓」字樣。

