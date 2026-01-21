自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》正妹被硬拔智齒鬧上法庭 醫：小手術恐引發4後遺症

2026/01/21 19:13

高雄有名正妹拔智齒拔到鬧上法庭。博仁醫院指出，拔智齒雖是小手術，但還是存在不同風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

高雄有名正妹拔智齒拔到鬧上法庭。博仁醫院指出，拔智齒雖是小手術，但還是存在不同風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高雄1名正妹右上方智齒斜歪，到診所拔牙，沒想到牙醫使勁拔，還不惜削骨硬挖，弄到正妹嘴角破掉，最後還是拔不出來。後來，正妹被一名醫師花了10秒就拔掉了。博仁醫院指出，拔智齒雖是小手術，但還是存在不同風險。

根據博仁醫院衛教資料指出，智齒是垂直生長，而且已經看到牙冠長出來、冒出來，可以直接以鉗子拔除，手術後的傷口不大，疼痛和腫脹感就不會太明顯；如果智齒是平行生長，深埋在牙齦中，在拔除的過程中需要切開牙齦，甚至切碎牙冠，就會形成較大的傷口，術後的疼痛感會比較嚴重。

在牙醫圈確實要看醫師經驗，有的幾秒可以拔下來，也有的人卻渾汗如雨，拚命找角度都拔不到這顆頑固的智齒。而這名正妹後來怒告第一位牙醫，還要她削骨，認為醫師醫術不精造成她的身心受創，所以提告並求償20萬元。後來，法官認為，醫師處置並無違反常規，判正妹敗訴。

博仁醫院指出，拔智齒雖然是簡單的小手術，但如果事前評估和術後照顧沒有做好，可能會引發以下4種後遺症：

●麻醉風險：有些人對麻醉劑會產生過敏反應，手術前一定要仔細評估。

●術後感染：手術後如果沒有小心照顧傷口、按時服用抗生素，口中的細菌可能會引起傷口感染。

●血流不止：傷口閉合不完全，或是患者的血小板功能異常都可能造成血流不止。

●相鄰的牙齒受損：手術過程中處理不當，可能會對周圍的牙齒造成損壞，手術後要繼續回診進行治療。

博仁醫院表示，拔智齒的術後恢復期大約是1-4週，但並不是每個人都一定要將智齒拔除，只要智齒的生長空間跟角度沒問題，並做好口腔清潔，保留智齒並不會造成任何問題，但如果智齒的生長擠壓到臼齒，就很容易形成清潔死角，進而提高蛀牙、發炎甚至牙周病的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中