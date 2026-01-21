健康網》正妹被硬拔智齒鬧上法庭 醫：小手術恐引發4後遺症

高雄有名正妹拔智齒拔到鬧上法庭。博仁醫院指出，拔智齒雖是小手術，但還是存在不同風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高雄1名正妹右上方智齒斜歪，到診所拔牙，沒想到牙醫使勁拔，還不惜削骨硬挖，弄到正妹嘴角破掉，最後還是拔不出來。後來，正妹被一名醫師花了10秒就拔掉了。博仁醫院指出，拔智齒雖是小手術，但還是存在不同風險。

根據博仁醫院衛教資料指出，智齒是垂直生長，而且已經看到牙冠長出來、冒出來，可以直接以鉗子拔除，手術後的傷口不大，疼痛和腫脹感就不會太明顯；如果智齒是平行生長，深埋在牙齦中，在拔除的過程中需要切開牙齦，甚至切碎牙冠，就會形成較大的傷口，術後的疼痛感會比較嚴重。

在牙醫圈確實要看醫師經驗，有的幾秒可以拔下來，也有的人卻渾汗如雨，拚命找角度都拔不到這顆頑固的智齒。而這名正妹後來怒告第一位牙醫，還要她削骨，認為醫師醫術不精造成她的身心受創，所以提告並求償20萬元。後來，法官認為，醫師處置並無違反常規，判正妹敗訴。

博仁醫院指出，拔智齒雖然是簡單的小手術，但如果事前評估和術後照顧沒有做好，可能會引發以下4種後遺症：

●麻醉風險：有些人對麻醉劑會產生過敏反應，手術前一定要仔細評估。

●術後感染：手術後如果沒有小心照顧傷口、按時服用抗生素，口中的細菌可能會引起傷口感染。

●血流不止：傷口閉合不完全，或是患者的血小板功能異常都可能造成血流不止。

●相鄰的牙齒受損：手術過程中處理不當，可能會對周圍的牙齒造成損壞，手術後要繼續回診進行治療。

博仁醫院表示，拔智齒的術後恢復期大約是1-4週，但並不是每個人都一定要將智齒拔除，只要智齒的生長空間跟角度沒問題，並做好口腔清潔，保留智齒並不會造成任何問題，但如果智齒的生長擠壓到臼齒，就很容易形成清潔死角，進而提高蛀牙、發炎甚至牙周病的風險。

