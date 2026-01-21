自由電子報
健康 > 護眼顧齒

植牙骨內植體驚見假貨流入市面 食藥署公布高風險偽冒批號

2026/01/21 18:38

食藥署於去年年底接獲台灣士卓曼醫療器械有限公司通報，有未經該公司授權的通路在國內銷售，為「“史得勞曼”純鈦洛新骨內植體（骨高度錐形）（衛部醫器輸字027794號）」許可證之仿冒品。（食藥署提供）

食藥署於去年年底接獲台灣士卓曼醫療器械有限公司通報，有未經該公司授權的通路在國內銷售，為「“史得勞曼”純鈦洛新骨內植體（骨高度錐形）（衛部醫器輸字027794號）」許可證之仿冒品。（食藥署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部食藥署近日接獲台灣士卓曼醫療器械有限公司通報，有植牙使用的骨內植體流入國內。食藥署副署長王德原指出，目前已知有CTWJ1、CFEK1、EWKP4、EYJY5等4個偽冒批號，食藥署已將本案移請台北地檢署進一步偵辦，並同步將資料提供給醫療機構與牙科相關醫學會。

王德原說明，食藥署於去年年底接獲台灣士卓曼醫療器械有限公司通報，有未經該公司授權的通路在國內銷售，為「“史得勞曼”純鈦洛新骨內植體（骨高度錐形）（衛部醫器輸字027794號）」許可證之仿冒品。

然而，王德原表示，後續業者一直沒有更進一步說明，如仿冒品外觀照片、批號資料等，一直到昨天食藥署才掌握比較完整的資訊，依掌握事證顯示，偽冒品外包裝為韓文標示，明顯不符我國經核准並具有許可證之醫療器材都要使用中文標示的規範，原廠亦表達未曾生產過前述批號。

王德原指出，由於相關產品已在國內流通，食藥署已將全案移交台北地檢署偵辦，並將牙科骨內植體偽冒品相關資訊（廠牌、型號、批號、外觀）通知醫療機構及牙科相關醫學會提高警覺，如有發現該等批號偽冒產品，請檢具相關事證通報食藥署，食藥署會將資訊轉交檢調處理，另也同步函知財政部關務署加強邊境管控與攔查，嚴防醫療器材偽冒品入境。

食藥署提醒，民眾若對於所使用植牙產品有疑慮或有身體不適，請洽原就診之醫療機構諮詢，也呼籲醫療機構或民眾應向合法醫療器材商購買經核准的醫療器材，確保使用安全，如發現醫療器材品質不良，或因使用醫療器材引起嚴重不良反應時，請通報衛生福利部所建置之全國藥物不良反應通報中心。

