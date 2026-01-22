自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減重怎麼越減越肥？ 研究：能長期維持的才易持久

2026/01/22 14:25

研究顯示，與其找「理論上最有效」的減重方法，更重要的是找一個能融入生活的策略，通常才是對自己最有用的；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，與其找「理論上最有效」的減重方法，更重要的是找一個能融入生活的策略，通常才是對自己最有用的；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕減重方法百百種，從間歇性斷食、低碳飲食到天天計算熱量，不過，天天都在執行減重的人，效果似乎很難達到目標，難道真的越減越肥？桃園文新診所院長戴曉芙引述研究表示，當總熱量差不多時，減重成效的關鍵，反而藏在生活安排與執行壓力之中。這意味著，真正能長期維持的減重方法，往往才是對個人最有用、也最容易成功的做法。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文表示，減重方法很多，但真正能長期持續做下去的，通常不會太複雜。2025年Annals of Internal Medicine發表的一篇隨機對照試驗，提供了一個很生活化的比較。

研究比較了2種常見作法，研究把過重與肥胖的成人分成2組，2組的總熱量目標差不多，差異是「一週怎麼安排」：

●4:3間歇性禁食：一週3天吃得比較少，其餘時間正常吃。

●每日熱量限制：每天都少一點熱量。

結果顯示，4:3組的平均減重幅度稍微高一些，更重要的是，能持續執行的人比例比較多。研究並沒有要求特殊食材，也沒有搭配高強度運動，因此結果比較接近一般人在日常生活會遇到的情況。

戴曉芙分析，從行為的角度來看，「每天都要節制」對不少人壓力其實不小。如果把限制集中在固定幾天，生活、工作、社交的安排相對彈性一些，有些人反而比較能維持。這並不是說哪一個方法比較厲害，而是代表著在相同熱量下，執行方式本身會影響結果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中