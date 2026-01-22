健康網》減重怎麼越減越肥？ 研究：能長期維持的才易持久

研究顯示，與其找「理論上最有效」的減重方法，更重要的是找一個能融入生活的策略，通常才是對自己最有用的；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕減重方法百百種，從間歇性斷食、低碳飲食到天天計算熱量，不過，天天都在執行減重的人，效果似乎很難達到目標，難道真的越減越肥？桃園文新診所院長戴曉芙引述研究表示，當總熱量差不多時，減重成效的關鍵，反而藏在生活安排與執行壓力之中。這意味著，真正能長期維持的減重方法，往往才是對個人最有用、也最容易成功的做法。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文表示，減重方法很多，但真正能長期持續做下去的，通常不會太複雜。2025年Annals of Internal Medicine發表的一篇隨機對照試驗，提供了一個很生活化的比較。

研究比較了2種常見作法，研究把過重與肥胖的成人分成2組，2組的總熱量目標差不多，差異是「一週怎麼安排」：

●4:3間歇性禁食：一週3天吃得比較少，其餘時間正常吃。

●每日熱量限制：每天都少一點熱量。

結果顯示，4:3組的平均減重幅度稍微高一些，更重要的是，能持續執行的人比例比較多。研究並沒有要求特殊食材，也沒有搭配高強度運動，因此結果比較接近一般人在日常生活會遇到的情況。

戴曉芙分析，從行為的角度來看，「每天都要節制」對不少人壓力其實不小。如果把限制集中在固定幾天，生活、工作、社交的安排相對彈性一些，有些人反而比較能維持。這並不是說哪一個方法比較厲害，而是代表著在相同熱量下，執行方式本身會影響結果。

