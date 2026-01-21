自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》醫嘆：病情說明一叫家屬 來的永遠是「洪詩」們

2026/01/21 23:57

澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲表示，病情說明時最常找到的是媳婦、女兒，至於兒子們常到場了，也是一問三不知；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕醫師在臨床上看到很多「洪詩」們，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲指出，每次要找家屬解釋病情，最常見是媳婦，其次是女兒，至於兒子們較少見。

杜承哲在臉書分享，他表示，每次要解釋病情，尤其是年老、多重慢性病、反覆進出醫院的，常常一來就高燒加休克，急診直入加護病房。「家屬可以找到嗎？是媳婦嗎？」護理師通常會嘆口氣：「欸！對！你怎麼知道？」

杜承哲說，最常見的是媳婦，第二多是小女兒。有些家庭對哥哥弟弟和對未出嫁的小女兒是天差地別，用「誰叫你沒出嫁呢」來判她無期徒刑。

再來，人是找來了，杜承哲要是解釋到藥物治療以外的，例如手術或自費項目，你可能會聽到他們說：「我沒辦法決定，家裡決定的人是大哥（或其他人）」。

杜承哲很氣餒地說，最常聽到的是「他們通常很忙，緊急的話只能電話說明」問題又來了，電話是接通了，這些家屬通常一問三不知，病人平常還有別的什麼用藥、服藥習慣好不好、最近的活動情形，「唉！還是要回頭問媳婦、女兒，或者是看護」。

因此，在病情說明時，能做到全家孩子都到齊，或者是大家都彼此分攤照護責任，杜承哲表示，機率不是太高。

杜承哲認為，即便有家族成員也應該體諒彼此，互相支援，絕不需要用那種偉大溫柔媳婦的話術來「稱讚」女性，這種皇冠承受不起，你只是想用這幾句話，讓你的小輩們變得「好用」而已。

