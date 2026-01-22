自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》常忘詞、腦袋卡卡是失智前兆？ 醫揭保護「神經突觸」秘訣

2026/01/22 08:16

研究顯示，失智症真起點是大腦神經細胞彼此間，能不能順利溝通 ；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾都有這樣的經驗，想說出一個名字、一個詞，明明過去輕鬆能說出來，當下卻怎麼樣都想不起來。這個瞬間往往讓人擔心「可能是失智症嗎？」台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，通常出問題的是，負責把記憶叫出來的「神經突觸」，一旦睡眠亂、壓力大、慢性發炎、情緒長期緊繃，這個開關就會反應會變鈍。一旦變成常態，恐增失智風險。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，很多人以為，失智症一定是腦細胞大量死亡才會發生，但這幾十年的研究，早就提醒我們，真正的起點更早。在還沒有明顯退化前，大腦最先出問題的，是突觸的彈性，也就是神經細胞彼此間，能不能順利溝通、順利放大訊號。

張家銘解釋說，當突觸開始疲勞、開始不穩，第一個出現的感覺，往往就是這種「明明知道，卻叫不出來」。記憶能不能被叫出來，關鍵在一個很挑環境的開關，在突觸裡，有一個對記憶相當重要的角色，叫做N-甲基-D-天門冬胺酸受體（NMDAR），它負責判斷一個訊號值不值得被啟動成記憶。

他也提到，一旦睡眠亂、壓力大、慢性發炎、情緒長期緊繃，都會讓細胞內鈣離子的節奏亂掉。只要節奏一亂，這個開關反應就會變慢，於是，記憶其實已經在那裡了，只是門沒有好好打開。換言之，當一個人越累、越撐，越容易卡住。當身體長期處在高壓狀態，大腦會自動進入省電模式，學習和記憶，就被暫時往後放。不是大腦不努力，而是它在保護自己。要警覺的是，當這個狀態變成日常，失智的路就慢慢準備著了。

如何守住大腦健康？張家銘建議，把睡眠時間固定下來，是在幫記憶的開關重新對齊，負責啟動記憶的 N-甲基-D-天門冬胺酸受體，對時間節律非常敏感。每天上床時間不一樣，會讓細胞內鈣離子的節奏亂掉。固定時間上床，不追求早睡，先追求「穩」，這一步是在幫記憶把門校正回來。

同時，他還提醒，每餐有穩定的蛋白質來源，不要讓身體長時間撐著再一次爆衝，盡量選擇讓身體發炎負擔比較低的飲食型態。讓生活節奏慢一點、情緒有出口，是在幫大腦降下警戒。因為失智症最早期的變化，不是斑塊，不是影像看得到的東西，而是突觸開始「資訊傳輸不順」。

