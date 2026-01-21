健康網》不用等80歲 醫揭「5個日常動作」早看出能不能活得久

〔健康頻道／綜合報導〕不用等到80歲才知道自己能不能活很久，朝向健康長壽挺進，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒解釋，一般人到了中壯年就可以看出未來態勢了。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，長壽並非靠基因檢測，從5個日常生活的習慣可以看出自己可不可以「健康長壽」：

請繼續往下閱讀...

●走路樣子：

馬上暴露出你壽命的長短。在老年醫學裡，走路速度被稱為「第六生命徵象」，和血壓、心跳同一等級。因為走路整合了心肺、肌肉、神經與平衡等系統，步速快，代表整體功能好。

黃軒建議：規律快走、間歇訓練與下肢力量訓練，研究顯示，在75歲族群中，走最快的一群，10年存活率是最慢者的4-5倍。

●「握得住」：

握力不是手的問題，而是全身肌肉與神經狀態的縮影。握力反映全身肌力與神經健康，與死亡風險、失能高度相關。在居家快測中，可以輕鬆單手提1公升水瓶1分鐘，屬基礎合格，若拿不動、不穩或很快就痠，那就表示肌力流失出現警訊。

黃軒建議：阻力訓練、日常多用手搬提、握力器練習。握力每下降5公斤，全因死亡風險上升16%。肌肉，不是老了才掉，而是你平常「不用」才掉下來。

●單腳要站得住：

這不是瑜伽挑戰，

而是神經×肌肉×大腦整合測驗，測試神經、肌肉與大腦協調，與跌倒與死亡風險相關。

黃軒建議：平衡訓練（單腳站、瑜伽、太極）、下肢力量強化。

●牙口要好：

老掉牙，生命會縮短；吃得下，才補得進。而補得進，身體才修得了。牙口狀況影響飲食攝取與蛋白質吸收，間接決定肌肉維持與行動力。簡易自測，看能不能輕鬆咬硬質的堅果、帶皮蘋果，若嚼軟食也費力，就必須好好檢查一下。

黃軒建議：定期牙科檢查、補牙或假牙調整、攝取易咀嚼但高蛋白食物

●能不能自己過生活：

醫學上稱為ADL（日常生活活動能力），穿衣、洗澡、進食、如廁、移動等是否需他人協助。

黃軒建議：維持肌力與平衡、職能治療、建立環境安全與輔具支援。

