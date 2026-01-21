自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》不用等80歲 醫揭「5個日常動作」早看出能不能活得久

2026/01/21 21:55

〔健康頻道／綜合報導〕不用等到80歲才知道自己能不能活很久，朝向健康長壽挺進，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒解釋，一般人到了中壯年就可以看出未來態勢了。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，長壽並非靠基因檢測，從5個日常生活的習慣可以看出自己可不可以「健康長壽」：

●走路樣子：

馬上暴露出你壽命的長短。在老年醫學裡，走路速度被稱為「第六生命徵象」，和血壓、心跳同一等級。因為走路整合了心肺、肌肉、神經與平衡等系統，步速快，代表整體功能好。

黃軒建議：規律快走、間歇訓練與下肢力量訓練，研究顯示，在75歲族群中，走最快的一群，10年存活率是最慢者的4-5倍。

●「握得住」：

握力不是手的問題，而是全身肌肉與神經狀態的縮影。握力反映全身肌力與神經健康，與死亡風險、失能高度相關。在居家快測中，可以輕鬆單手提1公升水瓶1分鐘，屬基礎合格，若拿不動、不穩或很快就痠，那就表示肌力流失出現警訊。

黃軒建議：阻力訓練、日常多用手搬提、握力器練習。握力每下降5公斤，全因死亡風險上升16%。肌肉，不是老了才掉，而是你平常「不用」才掉下來。

●單腳要站得住：

這不是瑜伽挑戰，
而是神經×肌肉×大腦整合測驗，測試神經、肌肉與大腦協調，與跌倒與死亡風險相關。

黃軒建議：平衡訓練（單腳站、瑜伽、太極）、下肢力量強化。

●牙口要好：

老掉牙，生命會縮短；吃得下，才補得進。而補得進，身體才修得了。牙口狀況影響飲食攝取與蛋白質吸收，間接決定肌肉維持與行動力。簡易自測，看能不能輕鬆咬硬質的堅果、帶皮蘋果，若嚼軟食也費力，就必須好好檢查一下。

黃軒建議：定期牙科檢查、補牙或假牙調整、攝取易咀嚼但高蛋白食物

●能不能自己過生活：

醫學上稱為ADL（日常生活活動能力），穿衣、洗澡、進食、如廁、移動等是否需他人協助。

黃軒建議：維持肌力與平衡、職能治療、建立環境安全與輔具支援。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中