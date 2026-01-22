自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》草莓季攻略：挑選、保存、清洗一次學會

2026/01/22 11:42

冬季進入酸甜草莓盛產期，農業部指出，台灣6大草莓品種包括：豐香、紅冠、香水、天來、台農1號與戀香，風味、甜度、特色各不同；示意圖。（圖取自freepik）

冬季進入酸甜草莓盛產期，農業部指出，台灣6大草莓品種包括：豐香、紅冠、香水、天來、台農1號與戀香，風味、甜度、特色各不同；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬季進入酸甜草莓盛產期，台灣草莓品種有哪些？甜度、外型差在哪？也是許多草莓控的搜尋重點。對此，農業部整理台灣常見6大草莓品種，包括：豐香、紅冠、香水、天來、台農1號與戀香草莓，風味、甜度與產地特色各不同。營養師陳冠蓉也指出，草莓富含維生素C、鉀與多種植化素，有助抗氧化、促進心血管健康等作用，可說是草莓季不可錯過攝取的營養好時機。

草莓6品種外型、口感各不同

農業部於臉書專頁發文表示，台灣草莓品種大致可分為以下6種：

桃園1號（豐香）：主要產區在苗栗大湖，栽種面積最大，果實為短扁形或圓錐形。甜度高、香氣濃郁，肉質多汁，也是許多人記憶中最熟悉、經典的草莓味。

桃園4號（紅冠）：主要產區在新竹關西，外型為不規則扇形或圓錐形，果實碩大。果香清新，酸甜平衡，口感偏鬆軟，視覺和份量都很有存在感。

香水：主要產區在苗栗大湖，果實為圓錐形，尾端較圓，酸甜度比豐香淡，口感較扎實。

內湖1號（天來、蘋果）：主要產區在台北內湖，果實為圓錐形，具淡淡蘋果香，口感扎實且風味細緻又特別。

台農1號：主要產區在嘉義太保，果實為圓錐形，不僅口感軟Q，還有醇厚天然的果酸與奶香。

苗栗1號（戀香）：果實為圓錐形，外型大顆，具特殊香氣，口感扎實甜度高。

此外，營養師陳冠蓉曾於臉書專頁提及，每100g草莓的熱量約為36大卡，除富含維生素Ｃ、鉀、植化素等營養素，有助養顏美容、調節血壓、抗氧化之外，所含膳食纖維也能改善腸道健康、助消化。

草莓挑選、保存、清洗一次看

另，農業部也於臉書發文分享，挑選草莓時，以色澤鮮亮有光澤，顆粒飽滿且香味濃郁者佳；保存方面，若未食用先不必清洗，鋪於容器底部，以保鮮膜封好，保留部分空隙通氣，放入冰箱中冷藏，可延長保存期限。清洗時，將草莓放入流動的盆水中漂洗，初步潔淨果實表面後，再於水龍頭下逐一沖洗，最後再切除蒂頭，避免風味從切口流失。

