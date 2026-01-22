健康網》腸胃差、心情更差？醫曝關鍵不只益生菌 3法調腸道

專家表示，當腸道長期處於失衡與發炎狀態，情緒調節的的能力也會下降；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾曾有這樣的感覺，一旦腸胃狀況變差，這天的心情有如諸事不順，對身旁的人事物更容易失去耐心。事實上，桃園文新診所院長戴曉芙引述研究表示，近年研究顯示，腸道與大腦之間存在一套雙向溝通系統，稱為「腸腦軸」，透過神經、免疫與代謝訊號，會彼此影響情緒調節能力。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文表示，腸道中的菌群不只負責消化食物，也會參與發炎反應與神經傳導物質的調控。當菌群平衡較穩定、腸道發炎較低時，大腦所接收到的訊號環境也相對穩定，情緒波動通常較不明顯。不過，當腸道長期處於失衡與發炎狀態，情緒調節的能力也會下降。

日常3關鍵調整腸道

她指出，一篇發表於 Nutrition Reviews（2025）的系統性回顧與統合分析，整理23項隨機對照試驗，評估益生菌與益生質對臨床診斷為憂鬱症或焦慮症患者的影響。研究結果發現：益生菌可顯著改善憂鬱症狀；對焦慮症狀也有中度改善效果；益生質在憂鬱症狀上呈現改善趨勢，但未達統計顯著。研究也提到，不同菌株、劑量與研究設計會影響結果，這意味著，益生菌並非單一標準配方就可以一體適用所有人。

戴曉芙強調，這些結果支持一個重要觀念，腸道狀態確實會參與情緒調節，但它扮演的是「支持角色」，而非唯一決定因素。針對如何將這項研究融入日常生活，她也提出了3項建議：

●飲食中增加膳食纖維與天然發酵食品

●規律作息與減少長期壓力

●若使用益生菌，可設定4-8週觀察期，評估自身感受。

戴曉芙提醒，這些做法不一定會立刻讓心情變好，但常能讓身體環境變得比較穩定，進而減少情緒波動的誘發條件。一旦焦慮或心情低落已影響睡眠、工作或人際關係，腸道調整只是輔助，仍應尋求專業協助。

