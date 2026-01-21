4成「火燒心」吃藥無效 雙和醫院首例微創整合治療成新解方

雙和醫院一般外科與消化內科醫療團隊透過經口內視鏡胃底摺疊術幫助林先生改善困擾許久的「火燒心」。（部立雙和醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕65歲林先生工作壓力大，應酬頻繁，長期飽受胃食道逆流困擾。平常他經常感到胸口灼熱、悶痛，以及久咳不癒，每當用餐後彎身或躺下，症狀就會加劇，就醫經胃鏡檢查確認為嚴重逆流性食道炎合併裂孔疝氣，因此長期使用質子幫浦抑制劑（PPI）治療，但症狀仍反覆發作且控制不佳，林先生決定接受消化內科與一般外科的微創整合治療，為台灣首位接受裂孔疝氣修補合併經口內視鏡胃摺疊術（cTIF）的病人，林先生表示手術後胃食道逆流已徹底改善，過往如火山爆發般的「火燒心」症狀不再出現，生活品質大幅提升。

雙和醫院消化內科主任醫師李宗頴指出，胃食道逆流是現代人常見的文明病，胃酸反覆回流刺激食道黏膜，造成逆流，胸口灼熱及胸痛等症狀，長期可能導致食道發炎、潰瘍，嚴重時甚至引發食道癌前病變，一般治療多以抑制胃酸的藥物為主，但統計顯示，仍有約4成患者在服藥後無法有效控制症狀。

外科部主任醫師宋睿祥表示，部分患者因長期反覆嘔吐或咳嗽，會導致下食道括約肌上推至胸腔，形成橫膈膜裂孔疝氣，與胃食道逆流形成惡性循環。若不及時處理，嚴重會導致反覆性的吸入性肺炎，肺纖維化，甚至危及生命。

台北醫學大學與雙和醫院自前年起便與南加大爾灣分校的國際消化醫學權威Kenneth Chang教授交流相關技術與知識，同時在去年11月完成台灣首例裂孔疝氣修補合併經口內視鏡胃摺疊術，為治療頑固胃食道逆流的重要里程碑，也期待未來能持續累積相關經驗，建構內、外科醫師合作平台，讓台灣成為亞洲最重要的cTIF手術基地與訓練中心。

